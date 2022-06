Scholz: Obnovit ćemo Ukrajinu, partnerstvo s Putinom je nezamislivo

Njemački kancelar Olaf Scholz iznova je u srijedu zagovarao da se državama zapadnog Balkana ojača perspektiva članstva u Europskoj uniji, a za Ukrajinu da se pripremi neka vrsta Marshallova plana poslijeratne obnove, rekao je u srijedu u obraćanju Bundestagu. „Europska unija mora konačno dati zeleno svjetlo otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom“, rekao je kancelar Olaf Scholz obrazlažući politiku svoje vlade uoči serije samita Europske unije, NATO-a i skupine G7.

„Ako ne budemo bili solidarni s tim zemljama onda će to iskoristiti Rusija i Kina“, rekao je Scholz. Izrazio je razumijevanje za planove nekih čelnika zemalja zapadnog Balkana koji su razmatrali mogućnost nedolaska na sutrašnji samit zbog blokade Bugarske, od čega su poslije odustali.

Njemački kancelar je istodobno naglasio da je s procesom približavanje zemalja zapadnog Balkana Europskoj uniji potrebna i unutarnja reforma Europske unije kako bi se povećala njezina sposobnost za primitak novih članova. Kao jedan od elemenata reforme Scholz je naveo i djelomično odustajanje od principa jednoglasnog odlučivanja.



Velik dio svog obraćanja Bundestagu uoči samita EU-a, NATO-a i skupine G7, Scholz je posvetio ratu u Ukrajini i ustvrdio da je odnos Njemačke i Rusije napadom na Ukrajinu dugoročno oštećen.

„Partnerstvo s agresivnom i imperijalističkom Rusijom pod vodstvom Vladimira Putina je na dulje staze nezamislivo“, rekao je Scholz.

Njemački kancelar je istodobno rekao kako ne bi trebalo prekidati sve veze s Moskvom. „Ne bi bilo mudro jednostrano poništavati temeljne akte između NATO-a i Rusije. To bi samo išlo na ruku Putinu i njegovoj propagandi“, rekao je Scholz.

Njemački kancelar je istaknuo potrebu donošenja neke vrste Marshallova plana za obnovu Ukrajine.

„Prilikom posjete Ukrajini prošlog tjedna, razaranja ukrajinskih gradova su me podsjetila na razorenu Njemačku nakon Drugog svjetskog rata“, rekao je Scholz.

On je najavio daljnju sveobuhvatnu pomoć Ukrajini. „Mi ćemo nastaviti podržavati Ukrajinu i to financijski, gospodarski, humanitarno, politički te vojno. I to toliko dugo dok Ukrajini ta pomoć bude bila potrebna“, rekao je socijaldemokratski političar Scholz.

Predsjednik koalicijske vlade je obećao i podršku Litvi glede trenutnog sukoba s Rusijom oko tranzita za rusku eksklavu Kalinjingrad. „Mi ćemo braniti svaki pedalj teritorija zemalja članica NATO-a“, rekao je Scholz.