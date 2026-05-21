Majke napravile kaos na maturalnoj večeri u BiH: Reagirala i policija

Naime, izbila je opća tučnjava roditelja, ponajprije majki, zbog mjesta . Svi su htjeli biti bliže crvenom tepihu zbog fotografiranja maturanata. Verbalni obračun se ubrzo pretvorio u tučnjavu koju je morala smirivati policija.

Proslava mature obično je trenutak koji označava odrastanje i sazrijevanje potomstva. No, odrasli i "zreli" ljudi bili su u centru pažnje na maturalnoj večeri u Cazinu, u susjednoj BiH .

Snimka okršaja na crvenom tepihu se proširila društvenim mrežama, koje su se usijale od komentara.

"Ovu maturu će sigurno pamtiti", "Dođeš na maturu, završiš na MMA spektaklu", pišu komentatori po društvenim mrežama. Neki od njih su bili cinični.

"Matura za pamćenje", "To, samo se rokajte", "E, to je matura, a ne: 'Mama, nećeš vjerovati, plesao sam sa razrednom'. Ovo je prava maturalna večer. Još ako je bilo pijanih i drogiranih, onda to još više pojačava dojam savršene mature. U svakom slučaju, bravo za Cazin. Pokazali su kako treba izgledati jedna normalna matura", glase cinični komentari.