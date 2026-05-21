'E, to je matura...'

Majke napravile kaos na maturalnoj večeri u BiH: Reagirala i policija

M.Da.

21.05.2026 u 10:14

Tučnjava na maturalnoj večeri
Tučnjava na maturalnoj večeri Izvor: Društvene mreže / Autor: Screenshot: Instagram: cazin_carsija
Bionic
Reading

Roditelji maturanata u Cazinu su se najprije verbalno, a potom i fizički obračunali jer su htjeli biti bliže crvenom tepihu zbog fotografiranja

Proslava mature obično je trenutak koji označava odrastanje i sazrijevanje potomstva. No, odrasli i "zreli" ljudi bili su u centru pažnje na maturalnoj večeri u Cazinu, u susjednoj BiH.

Naime, izbila je opća tučnjava roditelja, ponajprije majki, zbog mjesta. Svi su htjeli biti bliže crvenom tepihu zbog fotografiranja maturanata. Verbalni obračun se ubrzo pretvorio u tučnjavu koju je morala smirivati policija.

Snimka okršaja na crvenom tepihu se proširila društvenim mrežama, koje su se usijale od komentara.

"Ovu maturu će sigurno pamtiti", "Dođeš na maturu, završiš na MMA spektaklu", pišu komentatori po društvenim mrežama. Neki od njih su bili cinični.

"Matura za pamćenje", "To, samo se rokajte", "E, to je matura, a ne: 'Mama, nećeš vjerovati, plesao sam sa razrednom'. Ovo je prava maturalna večer. Još ako je bilo pijanih i drogiranih, onda to još više pojačava dojam savršene mature. U svakom slučaju, bravo za Cazin. Pokazali su kako treba izgledati jedna normalna matura", glase cinični komentari.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NESTABILNO VRIJEME

NESTABILNO VRIJEME

Opet meteoalarm: Bura jača do olujnih udara, najavljeni i grmljavinski pljuskovi
u 78. godini

u 78. godini

Preminula Julienne Bušić, supruga Zvonka Bušića
NOVA FAZA PROJEKTA

NOVA FAZA PROJEKTA

Pala golema nagodba: Zagreb prepušta Sveučilišnu bolnicu državi u zamjenu za niz nekretnina

najpopularnije

Još vijesti