Bošnjaci izabrali kandidata za člana predsjedništva BiH: 'Nisam siguran u pobjedu'

Vodstvo najveće bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) odlučilo je u petak za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH na izborima koji će se održati ujesen ove godine kandidirati njezina predsjednika Bakira Izetbegovića, koji je u svom prvom istupu rekao nije siguran u pobjedu.
Predsjedništvo SDA u petak je jednoglasno odlučilo da Izetbegović bude kandidat te stranke za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH. Izetbegović je na konferenciji za novinare rekao kako je prethodno dobio jednoglasnu potporu županijskih odbora ove stranke SDA.
Pritom se požalio kako se 14 stranaka ujedinilo za Denisa Bećirovića (SDP BiH). Na pitanje je li siguran u pobjedu, Izetbegović je odgovorio da takvu sigurnost nema.
“Ni u što nismo sigurni. Reći da je lako pobijediti njih 14, koji su svoju sudbinu i sudbinu svojih stranaka vezali za pobjedu gospodina Bećirovića, bilo bi neodgovorno”, rekao je Izetbegović.
Bećirović je na izborima 2022. godine pobijedio Izetbegovića s oko 116.000 glasova prednosti. Prema tada utvrđenim rezultatima, za Bećirovića je tada glasovalo više od 330.000 birača.
Izetbegović je sadašnju vlast, koju na državnoj razini i u Federaciji BiH čine stranke okupljene oko probošnjačke Trojke u partnerstvu s HDZ-om BiH i strankama iz Republike Srpske, optužio za slabljenje države te poručio kako je vrijeme za povratak SDA. Ta je stranka posljednje četiri godine u oporbi na razini Federacije BiH i države BiH.
“Potpora njima tone. Ostanak gospodina Bećirovića je ostanak Trojke, a to je potonuće BiH. Vrijeme je za povratak SDA”, rekao je Izetbegović.
U utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH bit će i Semir Efendić, predsjednik Stranke za BiH i načelnik sarajevske općine Novi Grad. Njegovu kandidaturu potvrdila je Stranka za BiH u okviru priprema za opće izbore u listopadu 2026. godine.
Govoreći o budućem visokom predstavniku u BiH Izetbegović je rekao kako bi nasljednik Christiana Schmidta trebao izbjeći greške prethodnika, ali i nastaviti borbu protiv onih koji, kako je kazao, djeluju protudejtonski i protuustavno.