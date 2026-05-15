Bošnjaci izabrali kandidata za člana predsjedništva BiH: 'Nisam siguran u pobjedu'

Predsjedništvo SDA u petak je jednoglasno odlučilo da Izetbegović bude kandidat te stranke za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH. Izetbegović je na konferenciji za novinare rekao kako je prethodno dobio jednoglasnu potporu županijskih odbora ove stranke SDA.

Pritom se požalio kako se 14 stranaka ujedinilo za Denisa Bećirovića (SDP BiH). Na pitanje je li siguran u pobjedu, Izetbegović je odgovorio da takvu sigurnost nema.

“Ni u što nismo sigurni. Reći da je lako pobijediti njih 14, koji su svoju sudbinu i sudbinu svojih stranaka vezali za pobjedu gospodina Bećirovića, bilo bi neodgovorno”, rekao je Izetbegović.