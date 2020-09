Novaković prozvala Ćorića zbog Kovačevićevog Kluba: Privatno jedu, piju, što li već rade, a ministar odlučuje o njegovom imenovanju

U RTL Direktu gostovala je šefica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa Nataša Novaković

Na pitanje li, u smislu druženja gospodarstvenika i političara, a vezano za aferu Janaf, kakvog posla za njezino Povjerenstvo odgovorila je da bi "jedan dio mogao biti sporan". "Vi imate u čitavom tom nizu osoba koje su tamo bile i ministra koji je u tom trenutku zadužen za energetiku, a u tom resoru je i Janaf. U trenutku kada on, navodno, boravi u tom klubu, paralelno ide imenovanje članova Uprave Janaf. U isto vrijeme je ministar i na čelu Povjerenstva koji provodi intervjue s kandidatima. Znači provodi intervuje i potpisuje zaključak koji ide prema Vladi s prijedlogom Uprave, a s istim tim čovjekom kojeg zapravo predlaže je u klubu. Čovjek ga očito poziva privatno da jedu, piju, da se zabavljaju, što li već rade", kazala je Novaković RTL Direkt govoreći o ministru Tomislavu Ćoriću .

"Pitanje je možete li biti nepristrani koju ćete predložiti za imenovanje, a ta ista osoba vas poziva da kod nje u privatnom prostoru se družite, pijete jedete...", kazala je.

"To je jedna od mogućih situacija koje mogu biti problematične. Iako, je to uvijek rubno. Političari i gospodarstvenici su uvijek rubna situacija", dodala je. No, u cijeloj priči je sporna i imovinska kartica uhićenog bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića.

Sporna imovinska kartica

"Imovinska kartica je sada pokazala nekoliko problema. Prva stvar je da nema zakonske osnove da Povjerenstvo traži imovinu koju ima trgovačko društvo dužnosnika. Mi sada imamo niz stanova, ja ih više ni ne brojim koliko ih je, a mi ih nemamo u imovinskoj kartici jer tamo ni ne trebaju biti jer nema zakonske obveza. Od 2012. godine Ustavni sud je rekao da nemamo pravo gledati bankovne račune i uspoređivati financijsku situaciju. Možete reći što god hoćete: da imate štednju ili da ju nemate, da imate milijune ili nemate. Mi to ne možemo provjeriti. Ne možemo u banci, a ne možemo provjeriti niti što čovjek ima u gepeku. Taj dio nije na Povjerenstvu, ali doista je sporan", kazala je te dodala da ne niti otići na teren i vidjeti koliko zaista stoji vikendica dužnosnika kojeg provjeravaju.