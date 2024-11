Satirični Onion kupio je emisiju Alexa Jonesa, teoretičara zavjera i Trumpovog pristaše

The Onion je na akuciji pobijedio uz potporu obitelji žrtava pucnjave u osnovnoj školi Sandy Hook kojima Jones duguje više od milijardu dolara na temelju presuda za klevetu jer je masakr u školi nazvao izmišljotinom.

Onion je kupio web stranicu platforme teorije zavjere; račune na društvenim mrežama; studio u Austinu; zaštitne znakove; i video arhivu po neobjavljenoj prodajnoj cijeni. Kupnja daje satiričnom izdanju - čiji je slogan 'Najbolji američki izvor vijesti' - kontrolu nad Infowars koji su dugo širili dezinformacije i zavjere.

Stečajni sud u Teksasu je u lipnju ove godine donio odluku o likvidaciji Jonesove imovine.

'Od prvog dana, ove su se obitelji borile da Alex Jones bude odgovoran za svoje laži. Mi smo od početka tvrdili da je jedina zadovoljavajuća kazna ukidanje emisije koja je emitirala toliko laži i nanijela toliko boli', rekao je odvjetnik Chris Mattei.

Ben Collins, izvršni direktor matične tvrtke The Onion, Global Tetrahedron, rekao je za Associated Press da planira ponovno pokrenuti web stranicu Infowars u siječnju sa satirom usmjerenom na teoretičare zavjera i desničarske ličnosti, kao i obrazovne informacije o prevenciji nasilja oružjem. Collins se našalio da je ponuda The Oniona bila trilijun dolara, ali nije želio otkriti stvarni iznos.

'Mislili smo da bi to bila vrlo smiješna šala da kupimo ovu stvar, vjerojatno jedna od boljih šala koje smo ikada ispričali', rekao je Collins.