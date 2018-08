Tko je Alex Jones, čovjek koji je 'raskrinkao' sotoniste, homoseksualnu zavjeru i slijetanje na Mjesec pa na tome okrenuo milijune

Facebook, Youtube, Spotify i Apple su ovih dana sa svojih servisa maknuli materijale kontroverznog američkog teoretičara zavjera Alexa Jonesa koji godišnje zarađuje miljune dolara, između ostaloga, zahvaljujući tvrdnjama da su zbog kemikalija kojima raspolaže američka vlada tamošnje žabe postale homoseksualne

Odluka koju su donijele spomenute kompanije je svojevrsna kulminacija dvaju medijsko-tehnoloških fenomena koji su u prvi plan izbili u protekle dvije godine, a tiču se uloge koju društveni mediji imaju u suvremenim životima. Jedna od tih pojava je praksa objavljivanja lažnih vijesti i zarađivanja na tome koja je posebno došla do izražaja tijekom američke predsjedničke kampanje. Snalažljivi pojedinci pokretali su internetske stranice koje su izgledale kao legitimni portali, i na njima većinom objavljivali lažne i prilagođene vijesti u korist Donalda Trumpa . Te bi se vijesti onda dijelile po društvenim mrežama, a pokretači su profitirali od oglasa koje su Facebook i drugi objavljivali uz te vrlo popularne sadržaje.

No, priča ne staje na tome. U skladu s paranojom koju teorijama zavjere budi kod svojih slušatelja Jones nudi i hrpu razne opreme namijenjene za preživljavanje u slučaju ratne ili kakve druge katastrofe, poput radio prijemnika, naprava za pročišćavanje vode ili zraka, priručnika za preživljavanje u divljini i svega ostalog što se može prodati uz visoku zaradu. Uz novu ponudu Jones je gotovo u potpunosti zanemario stare kanale zarade od medija, ali mu se to vjerojatno isplatilo jer se neke novije procjene kreću i preko 12 milijuna dolara godišnjih prihoda.

Do početka ovog desetljeća Jones je tako sagradio pravo malo medijsko carstvo u kojem su bili pomiješani internet, radio, video pretplate, prodaja DVD-ova i popratnog reklamnog materijala. Već tada postojale su neke procjene da Jones zarađuje i do desetak milijuna dolara godišnje. No, prije otprilike pet godina Jones u potpunosti mijenja svoj poslovni plan i posvećuje se reklamiranju i prodaji raznih dodataka prehrani sumnjive kvalitete i upitnih učinaka, a tako ostaje sve do danas. Preko stranica Infowars tako se mogu kupiti preparati bombastičnih naziva koji konzumentima, i Jonesovim obožavateljima, obećavaju sve: od porculanski bijelih zubiju, preko čeličnih mišića i mozga super genija, do potencije, imuniteta, turbo probave i čvrstog sna.

U svemu tome Jones uspijeva zahvaljujući nadogradnji konzervativnih stavova – poput zagovaranja prava na držanje oružja, podrške Donaldu Trumpu i protivljenje politikama Hillary Clinton i Baracka Obame , protivljenja obaveznom cijepljenju – do razine u kojoj se oni pretvaraju u scenarije koji izazivaju revolt i strah kod njegove publike. U svojim emisijama i izjavama Jones odlazi puno dalje od uobičajenih kritika pojava s kojima se ne slaže i pribjegava stvaranju ili promoviranju impresivnog niza teorija zavjera od smiješnih, jadnih, intrigantnih, do nekih potpuno suludih, ali i krajnje bezobraznih i bezobzirnih.

Alex Jones je u nekoliko navrata izjavio da on u svojim emisijama zapravo glumi i da to nisu njegovi stvarni stavovi, no iste te izjave je kasnije i poricao, a njegovo ponašanje izvan tih emisija je uglavnom u skladu s njegovim proklamiranim stavovima. Na spomenutu tužbu obitelji stradale djece je, recimo, odgovorio protutužbom u kojoj od tih obitelji traži naknadu sudskih troškova. Zabranu i uklanjanje njegovih materijala s popularnih servisa, njegovi su slušatelji i pristalice, naravno, dočekali salvom kritika. Sam Jones je početkom tjedna izjavio da je "Infowars najcenzuriraniji program u svijetu jer mi znamo istinu".

Puno vjerojatnija istina je da je Alex Jones iskorištavanje lakovjernih doveo do maksimuma. Umjesto da obilazi penzionere od kuće do kuće i predstavlja im se kao netko kome moraju povjeriti barem dio svoje ušteđevine iz čarape, Jones je iskoristio moć suvremene tehnologije i lakovjerne brsti iz svojeg studija prodajući izmišljotine – kako u emisijama, tako i u svojem internetskom dućanu. Potez Facebooka, Applea, Youtubea i Spotifya je možda neočekivan ali, u svijetu u kojem Jonesovi ekstremistički stavovi i promoviranje suludih ideja dovode do rasta netrpeljivosti i dokidanja tolerancije, i razuman. Zagovaranje mržnje među ljudima, naime, nije se dosad u ljudskoj povijesti pokazalo kao korak naprijed.