Sarnavka: Prof. Đurđević ne treba ničiju zaštitu. Ona u duelu može pojesti Plenkovića i Milanovića

Predsjednik Zoran Milanović u posljednjem obraćanju javnosti obrušio se na premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i HDZ-ovog koalicijskog partnera, predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, zbog kritika na račun profesorice Zlate Đurđević, njegove kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda. Ujedno, pitao je zašto prof. Đurđević u zaštitu nisu već uzele tzv. ženske udruge, te je pritom spomenuo i Sanju Sarnavku

'Plenković je rekao da je ona pristala da je ja vučem kroz blato', rekao je Milanović upitavši gdje je Sanja Sarnavka, žene SDP-a i 'one kojima je jezik brži od pameti da optuže svaki krivi mig'.

Za Plenkovića je rekao da je on 'ružni lik' koji o jednoj 50-godišnjoj ženi govori kao da je njegova priležnica, a on svodnik.

Tim povodom prozvana Sanja Sarnavka oglasila se na Facebooku.

'Sad mi javljaju s više strana da me preecjednik proziva. A onda čujem da je u nekoj anketi najpopularniji političar. Dječacima, i njemu i Plenkoviću, treba reći da su frajerčine, nenad..bivi, i to prije i poslije svakog obroka. Možda pomogne da se smire i počnu pristojno ponašati. Plenković zbilja neprimjereno govori o profesorici dr. sc. Zlati Đurđević. Mogao bi tako malo o svojim stranačkim neobrazovanim pajdama koji samo gledaju gdje bi što maznuli. To bi bilo ljekovito za ovu zemlju. Ali ni Milanović nije daleko kad traži zaštitu za profesoricu koja je moćna žena sposobna govoriti glasno i razgovijetno. Ona u duelu može pojesti obojicu. Jednog pa drugog. Ona ne treba ničiju zaštitu. A kad vidim rezultate anketa, poželim katapultiranje u svemir. Zato ovakvi mogu biti face', napisala je Sarnavka.