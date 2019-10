Šarec: Ako Sjeverna Makedonija ne dobije zeleno svjetlo, stvari bi mogle postati 'nepredvidive'

Sjeverna Makedonija zaslužuje da već sada dobije zeleno svjetlo za početak pristupnih pregovora s EU-om, izjavio je u četvrtak u Bruxellesu pred početak sastanka lidera zemalja članica EU-a slovenski premijer Marjan Šarec, te upozorio na moguće posljedice ako to izostane

Razumijem inače stajalište da je još mnogo toga nedorečenoga i da se proširenje EU-a u ovom trenutku možda nekome ne čini potrebnim, ali početak pregovora svakako ne znači kraj tog procesa, kazao je Šarec, dodavši da odgađanje početka pregovora mnogo toga stavlja na kocku, s obzirom na to da bi to bio značajan poticaj Sjevernoj Makedoniji, posebno s obzirom na burnu povijest i odnose na Balkanu. Slovenija ne zagovara pristup da do pregovora s Sjevernom Makedonijom i Albanijom dođe u "paketu", ali ako je netko napravio sve što se od njega za pregovore očekivalo, onda zaslužuje da se s njime otvore pregovori o pristupanju, iznio je Šarec, dodavši da bi takva odluka bila poticaj za makedonsko društvo da izvede potrebne reforme i transformaciju, a uz to bi bila doprinos tome da EU u Sjevernoj Makedoniji zadrži svoj kredibilitet.



Slovenija tradicionalno podržava politiku otvorenih vrata EU-a prema nečlanicama na zapadnom Balkanu, među ostalim i zbog svojih interesa u regiji, a Šarec je u ponedjeljak na početak pregovora sa Skopjem i Tiranom pozvao kolege lidere u zemljama članicama u posebnom pismu.