Sankcije NIS-u osjete se i u BIH: Gazprom više ne prima kartice, za sada nema nestašice goriva

Na svojoj je Facebook stranici u srijedu navečer izvijestio kako za sada ne prima kreditne kartice pa je plaćanje goriva moguće samo gotovim novcem.

NIS - koji je u većinskom ruskom vlasništvu, na području BiH ima niz benzinskih crpki koje posluju pod logom Gazproma.

Gazprom crpke do sada su se gorivom opskrbljivale iz rafinerije nafte u Pančevu, no predsjednik grupacije naftne industrije u Gospodarskoj komori Republike Srpske Đorđe Savić tvrdi kako krize neće biti.

Lokalnim medijima rekao je kako je opskrba iz rafinerije u Pančevu prekinuta još prije deset dana, što nije utjecalo ni na stanje na crpkama niti je dovelo do rasta cijena.

"Nadamo se da ćemo u tom režimu nastaviti poslovanje. Ako ne bude nekih dodatnih komplikacija, trenutno ne vidimo problem sa opskrbom tržišta Republike Srpske i BiH", izjavio je Savić, ali nije objasnio iz kojih izvora će se nadomjestiti naftne derivate iz Pančeva.

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar podsjetio je u četvrtak kako se iz Pančeva do sada naftnim derivatima opskrbljivalo oko 20 posto tržišta BiH pa sada i ta zemlja mora naći druga rješenja pri čemu je Hrvatska spremna pomoći.

"Ovo je dodatni izazov i za BiH, a do kraja mjeseca očekujemo završetak modernizacije rafinerije u Rijeci, čime bi se povećali kapaciteti pa bismo na taj način mogli pomoći BiH, a djelomično i Srbiji", kazao je Šušnjar komentirajući uvođenje američkih sankcija NIS-u.