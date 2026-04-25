Sanader: 'Hajdaš Dončić je balkanska pudlica Sandre Benčić'

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader poručio je u subotu iz Splita da HDZ nudi rješenje i poziva na dogovor oko izbora sudaca Ustavnog suda, te je predsjedniku SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću odgovorio da se ponaša kao balkanska pudlica Sandre Benčić, a za predsjednika Mosta Nikolu Grmoju rekao da je igrač SDP-a

Sanader je kazao da su nakon natječaja za izbor sudaca Ustavnog suda saslušali sve prijavljene kandidate, krenuli u pregovore oko uvjeta sa SDP- om i Možemo. Tvrdi kako su pregovori prekinuti kada je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, nakon organiziranog dočeka za rukometaše, rekao da ne želi pregovarati s HDZ-om oko izbora ustavnih sudaca. Pokušali su tihom diplomacijom i razgovorom s pojedinim članovima obje stranke tražiti rješenje, no cijelo vrijeme ih se optuživalo da će postaviti svoje uhljebe. Ovaj tjedan smo održali sjednicu koju su SDP i Možemo revoltirano napustili, ne želeći nastaviti razgovor bez ikakvog argumenta i primjedbe na HDZ-ove kandidate, opisao je Sanader.

'Jučer je Hajdaš Dončić bez ikakvog argumenta ​divljačkim nastupom vrijeđao na najgori način. Ponaša se kao balkanska pudlica Sandre Benčić jer jedino to može opravdati njegovo ponašanje. Očito je njegovo dokazivanje, divljaštvo, omalovažavanje, pljucanje, gađenje jedini argumenti koje iznosi u ovoj situaciji', istaknuo je Sanader. Smatra kako je želja SDP-a i Možemo da se razgovori prekinu, kandidati ne izaberu i da ne žele kompletni sastav Ustavnog suda. To je po njegovim riječima jučerašnjim izjavama i nastupom potvrdila Sandra Benčić za koju je rekao da radi u Zagrebu kao 'zabraniteljica svih događaja koji njoj i stranci nisu po guštu, a tako se ponaša i pred Ustavnim sudom'. Dodao je da ne zna je li to sukob zbog njihova dva kandidata oko kojih se očito nisu dogovorili ili ne žele da se popuni Ustavni sud.