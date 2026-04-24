Hajdaš Dončić žestoko o Plenkoviću: 'On je balkanski Trump koji gazi preko mrtvih'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je tu odluku, podsjetivši na izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje je Soptu označilo odgovornim za nesreću na trajektu Lastovo, u kojoj su poginula tri mornara. Unatoč tome, protiv Sopte nije podignuta optužnica, dok se postupak vodi protiv mornara.

‘U svijetu Andreja Plenkovića partija košarke vrijedi više od ljudskog života. Zbrinjavanje Davida Sopte u Upravu ACI-ja je apsolutno dno dna HDZ-ove politike i kriminalni nemoral. Plenković je ovime pljunuo u lice sindikatima, struci i vlastitom Ministarstvu pomorstva, državnoj instituciji koja je Soptu jasno označila odgovornom osobom za tragediju. Pljunuo je na sve pomorce koji i danas riskiraju živote na lošim brodovima, i što je najgore, narugao se obiteljima stradalih ljudi', poručio je Hajdaš Dončić.

'Od sada ga više ne zovem premijerom. Andrej Plenković nije nikakav državnik, on je balkanski Trump. Loša, provincijska kopija nečega što je već samo po sebi loše. Kao i Trump, Plenković laže, ucjenjuje, legalizira kriminal, a ono što je najgore, gazi preko ljudi, živih i mrtvih. Trump se hvalio da može nekoga upucati na ulici i proći bez posljedica. Balkanski Trump nam upravo dokazuje istu stvar. On nam poručuje da može zataškati tragediju, može gaziti preko mrtvih i može nagraditi krivca. Za Andreja Plenkovića kao balkanskog Trumpa, život običnog čovjeka ne vrijedi ništa', zaključio je Hajdaš Dončić.