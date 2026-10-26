SAD želi izručenje islamista koji bi sutra trebao izaći iz zatvora

"Zahtjev je povezan s optužbama za pokušaj ubojstva američkih službenika", rekao je Hini izvor iz ministarstva pravde BiH.

Dodao je da se sada čeka odluka suda koji će u utorak odlučiti o određivanju ekstradicijskoga pritvora. Konačnu odluku o izručenju donosi ministar pravde Davor Bunoza.

Američki zahtjev dolazi samo dan prije nego što bi Jašarević trebao izaći na slobodu nakon što je odslužio 15 godina zatvora. Sud ga je 2013. osudio zbog terorističkog napada na američko veleposlanstvo u Sarajevu 28. listopada 2011. godine.