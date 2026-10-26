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MEVLID JAŠAREVIĆ

Sjećate se terorističkog napada u Sarajevu? Napadač nakon 15 godina izlazi na slobodu

I.K./Hina

26.10.2026 u 10:53

Mevlid Jašarević 2011. je napao američku ambasadu u Sarajevu
Mevlid Jašarević 2011. je napao američku ambasadu u Sarajevu Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia
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Mevlid Jašarević, državljanin Srbije koji je 2011. godine izveo teroristički napad na veleposlanstvo SAD-a u Sarajevu, ovog će tjedna biti pušten na slobodu iz zatvora u Istočnom Sarajevu u kojemu je služio kaznu jer ga je Sud BiH u ponedjeljak oslobodio naknadnih optužbi za prijetnje zatvorskom osoblju.

Jašareviću ovog tjedna istječe petnaestogodišnja zatvorska kazna koja mu je izrečena jer je potaknut islamskim radikalizmom na američko veleposlanstvo 28. listopada 2011. ispalio više od stotinu metaka iz strojnice pri čemu je teško ozlijedio jednog policajca angažiranog na osiguranju.

Jašarević se deklarirao pripadnikom radikalnog vehabijskog pokreta a prije nego što je neutraliziran gotovo je pola sata pola sata pucao s ulice po zgradi veleposlanstva, sve dok ga pogotkom u nogu nije onesposobio policijski snajperist.

Prije napada snimio je oproštajnu poruku pojašnjavajući kako svojim činom želi prisiliti vladu SAD da odustane od vojnog angažmana u Afganistanu. Sud je njegov čin okvalificirao kao kazneno djelo terorizma.

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Sud ga oslobodio prijetnje zatvorskom osoblju

Dok je služio dosuđenu kaznu protiv njega je podignuta nova optužnica jer je prijetio zatvorskom osoblju.

Tužiteljstvo BiH teretilo ga je da je 2024. godine u dva navrata silom odnosno prijetnjom da će uporabiti silu i pokušajem fizičkog nasrtaja pokušao spriječiti zaposlenike zatvora odnosno odgojitelje u obavljanju njihovih zadaća.

Sud BiH u ponedjeljak je donio nepravomoćnu presudu kojom ga je oslobodio te optužnice

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