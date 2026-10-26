Sjećate se terorističkog napada u Sarajevu? Napadač nakon 15 godina izlazi na slobodu

Jašareviću ovog tjedna istječe petnaestogodišnja zatvorska kazna koja mu je izrečena jer je potaknut islamskim radikalizmom na američko veleposlanstvo 28. listopada 2011. ispalio više od stotinu metaka iz strojnice pri čemu je teško ozlijedio jednog policajca angažiranog na osiguranju.

Jašarević se deklarirao pripadnikom radikalnog vehabijskog pokreta a prije nego što je neutraliziran gotovo je pola sata pola sata pucao s ulice po zgradi veleposlanstva, sve dok ga pogotkom u nogu nije onesposobio policijski snajperist.

Prije napada snimio je oproštajnu poruku pojašnjavajući kako svojim činom želi prisiliti vladu SAD da odustane od vojnog angažmana u Afganistanu. Sud je njegov čin okvalificirao kao kazneno djelo terorizma.