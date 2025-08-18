SAD već radi na planu sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, uključen i vojni vrh

Izvor upućen u proces planiranja rekao je za CNN da se slični razgovori vode i unutar europskih vlada, no zasad nisu objavljeni detalji o tome koje su konkretne opcije za američko sudjelovanje na stolu.

Pripreme se odvijaju u sklopu ključnih sastanaka koji se danas održavaju u Bijeloj kući.

Načelnik Združenog stožera američke vojske, general Dan Caine , sa svojim timom aktivno radi na razradi mogućih sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, piše CNN .

Uključenost generala Cainea u ovaj proces dodatno signalizira da Sjedinjene Države ozbiljno razmatraju načine na koje mogu pomoći Kijevu.

Američki obrambeni dužnosnik potvrdio je za CNN da su general Caine i ministar obrane Pete Hegseth danas bili u Bijeloj kući tijekom sastanka predsjednika Trumpa s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim liderima.

Glasnogovornik Pentagona odbio je komentirati ulogu generala Cainea u planiranju sigurnosnih jamstava, a za komentar je zatražena i Bijela kuća.