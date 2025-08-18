otkriva cnn

SAD već radi na planu sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, uključen i vojni vrh

I.V.

18.08.2025 u 23:51

Dan Caine i Pete Hegseth
Dan Caine i Pete Hegseth Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
SAD već naveliko radi na razradi potencijalnih sigunosnih jamstava za Ukrajinu, otkrio je izvor upućen u proces planiranja

Načelnik Združenog stožera američke vojske, general Dan Caine, sa svojim timom aktivno radi na razradi mogućih sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, piše CNN.

Pripreme se odvijaju u sklopu ključnih sastanaka koji se danas održavaju u Bijeloj kući.

Izvor upućen u proces planiranja rekao je za CNN da se slični razgovori vode i unutar europskih vlada, no zasad nisu objavljeni detalji o tome koje su konkretne opcije za američko sudjelovanje na stolu.

Uključenost generala Cainea u ovaj proces dodatno signalizira da Sjedinjene Države ozbiljno razmatraju načine na koje mogu pomoći Kijevu.

Američki obrambeni dužnosnik potvrdio je za CNN da su general Caine i ministar obrane Pete Hegseth danas bili u Bijeloj kući tijekom sastanka predsjednika Trumpa s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim liderima.

Glasnogovornik Pentagona odbio je komentirati ulogu generala Cainea u planiranju sigurnosnih jamstava, a za komentar je zatražena i Bijela kuća.

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Trump prekinuo sastanak s EU čelnicima da nazove Putina, razgovori se nastavljaju

  • 00:10

    Donald Trump je potvrdio moguće iduće korake nakon večerašnjih sastanaka u Bijeloj kući. Rekao je i da je razgovarao s Vladimirom Putinom kako bi započeo dogovore o sastanku ruskog čelnika i Volodimira Zelenskog.Nakon toga trebao bi uslijediti trilateralni susret između Trumpa, Putina i Zelenskog.

  • 23:38

    Sastanak u Bijeloj kući ipak se nastavlja. BBC javlja da se Trump vratio u Ovalni ured te da će ponovno sjesti sa Zelenskim i europskim čelnicima. U međuvremenu, Reuters i AFP potvrdili su da je Trump prekinuo sastanak kako bi nazvao ruskog čelnika Vladimira Putina. Još nema detalja o tome jesu li dvojica predsjednika doista razgovarala te kakav je bio sadržaj razgovora.

  • 23:06

    Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je razgovore u Washingtonu s europskim čelnicima kako bi nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je u ponedjeljak diplomat EU-a za Reuters. Razgovori bi se trebali nastaviti nakon poziva, za koji je Trump isprva rekao da će se održati nakon što se konzultira s europskim čelnicima, dodao je diplomat. No izvori iz ukrajinske delegacije u Bijeloj kući rekli su za BBC da su razgovori između Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika završili. Trump je prethodno rekao da će nazvati ruskog čelnika nakon sastank s EU čelnicima u Washingtonu završi.
