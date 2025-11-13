SAD proglasio četiri skupine u Europi terorističkima: Sve to je 'nasilna antifa'

Američki državni tajnik Marco Rubio u izjavi je rekao da je pripadnike njemačke skupine Antifa Ost označio kao "posebno određene globalne teroriste", zajedno s pripadnicima triju drugih skupina u Grčkoj i Italiji, nastavljajući Trumpovu politiku "suprotstavljanja Antifinoj kampanji političkog nasilja".

Rubio je rekao da namjerava od 20. studenog te skupine označiti i kao "strane terorističke organizacije" te je upozorio da će Washington ciljati i na druge skupine diljem svijeta.

"Skupine povezane s ovim pokretom vode se revolucionarnim anarhističkim ili marksističkim ideologijama, uključujući antiamerikanizam, antikapitalizam i antikršćanstvo, koristeći ih za poticanje i opravdavanje nasilnih napada u zemlji i inozemstvu", rekao je Rubio.