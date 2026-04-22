Što će DEA reći na to?

SAD planira izjednačiti marihuanu s uobičajenim lijekovima protiv bolova

M.Či./Hina

22.04.2026 u 19:56

Marihuana, ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Očekuje se da će američka administracija uskoro krenuti s reklasifikacijom marihuane među manje opasne tvari, izvijestio je u srijedu Axios pozivajući se na dužnosnika upoznatog s tim pitanjem, čime bi se ublažila njezina kontrola.

Odluka o reklasifikaciji marihuane predstavljala bi jednu od najznačajnijih promjena savezne politike prema marihuani u posljednjih nekoliko desetljeća, čime bi se uklonile prepreke za istraživanje potencijalnih načina njezine upotrebe.

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u prosincu izvršnu uredbu kojom je naložio ublažavanje saveznih propisa o marihuani, otvorivši put za njezinu reklasifikaciju.

Ovaj potez mogao bi dovesti do toga da se ta psihoaktivna biljka svrsta među manje opasne supstance, uz uobičajene lijekove protiv bolova, ketamin i testosteron.

Također bi vjerojatno preoblikovao industriju kanabisa smanjenjem poreznih opterećenja i olakšavanjem tvrtkama da osiguraju financiranje, što bi koristilo poduzećima kao što su Canopy Growth, Tilray Brands i Trulieve Cannabis.

Ministarstvo pravosuđa i njegova Uprava za suzbijanje narkotika (DEA) nisu zasad odgovorili na upite za komentar. Odluka o reklasifikaciji marihuane u nadležnosti je DEA-e.

Marihuana je najčešće korištena ilegalna droga u svijetu i Sjedinjenim Državama. Gotovo svaki peti stanovnik SAD-a koristi je godišnje, prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti, izvijestio je Reuters u prosincu.

Reklasifikacijom bi savezna vlada priznala da marihuana ima medicinsku korist, ali je ne bi legalizirala nego bi ublažila njezinu kontrolu.

