SAD planira izjednačiti marihuanu s uobičajenim lijekovima protiv bolova

Odluka o reklasifikaciji marihuane predstavljala bi jednu od najznačajnijih promjena savezne politike prema marihuani u posljednjih nekoliko desetljeća, čime bi se uklonile prepreke za istraživanje potencijalnih načina njezine upotrebe.

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u prosincu izvršnu uredbu kojom je naložio ublažavanje saveznih propisa o marihuani, otvorivši put za njezinu reklasifikaciju.

Ovaj potez mogao bi dovesti do toga da se ta psihoaktivna biljka svrsta među manje opasne supstance, uz uobičajene lijekove protiv bolova, ketamin i testosteron.