Istok–Zapad

Novi napad na ključni saudijski naftovod, izbio požar

Bi. S. / Hina

09.11.2026 u 20:08

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
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Saudijski ključni naftovod Istok–Zapad u ponedjeljak je bio meta još jednog napada, pri čemu je izbio požar koji je u međuvremenu ugašen, priopćilo je tamošnje Ministarstvo energetike

Napad se dogodio u zapadnoj regiji Medina, izvijestila je državna saudijska novinska agencija, pozivajući se na dužnosnika ministarstva.

Nitko nije ozlijeđen, a rad naftovoda nije prekinut. Hitne službe i specijalizirani tehnički timovi odmah su poduzeli mjere kako bi osigurali lokaciju, rekao je dužnosnik.

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Saudijska Arabija isprva nije navela tko stoji iza napada. Ministarstvo vanjskih poslova je za raniji napad na naftovod okrivilo proiranske milicije u Iraku.

Hutisti su također u više navrata napali Saudijsku Arabiju tijekom nedavne eskalacije građanskog rata u Jemenu.

Naftovod Istok-Zapad omogućuje transport velikih količina nafte iz Zaljeva do Crvenog mora, zaobilazeći Hormuški tjesnac, u kojem je pomorski promet ozbiljno poremećen.

Nakon napada sredinom rujna bio je privremeno zatvoren, no u međuvremenu je ponovno pušten u pogon.

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