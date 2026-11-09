Novi napad na ključni saudijski naftovod, izbio požar

Nitko nije ozlijeđen , a rad naftovoda nije prekinut. Hitne službe i specijalizirani tehnički timovi odmah su poduzeli mjere kako bi osigurali lokaciju, rekao je dužnosnik.

Napad se dogodio u zapadnoj regiji Medina, izvijestila je državna saudijska novinska agencija, pozivajući se na dužnosnika ministarstva.

Saudijska Arabija isprva nije navela tko stoji iza napada. Ministarstvo vanjskih poslova je za raniji napad na naftovod okrivilo proiranske milicije u Iraku.

Hutisti su također u više navrata napali Saudijsku Arabiju tijekom nedavne eskalacije građanskog rata u Jemenu.

Naftovod Istok-Zapad omogućuje transport velikih količina nafte iz Zaljeva do Crvenog mora, zaobilazeći Hormuški tjesnac, u kojem je pomorski promet ozbiljno poremećen.

Nakon napada sredinom rujna bio je privremeno zatvoren, no u međuvremenu je ponovno pušten u pogon.