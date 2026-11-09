Rusi upozoravaju Europu: Ako započnete rat, bit će vrlo kratak

Rusija ne prijeti nijednoj zemlji niti planira napasti zapadne države, ali će odgovoriti na svaku agresiju, poručio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov. Istodobno je optužio Europsku uniju i NATO da se ubrzano pripremaju za rat s Rusijom, produljuju sukob u Ukrajini i snose odgovornost za njegovo vođenje
Rjabkov je to izjavio u videoporuci sudionicima okruglog stola o militarizaciji Europe, održanog pod okriljem Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS). Ruska državna novinska agencija TASS prenijela je njegove ključne poruke, u kojima je zapadne zemlje optužio za širenje rusofobije, jačanje vojnih kapaciteta i pripremu za mogući izravan sukob s Moskvom.
‘Ako Europa započne rat, bit će vrlo kratak’
Ruski diplomat ustvrdio je da Moskva nema namjeru napasti zapadne zemlje, ali je upozorio da bi svaki napad na Rusiju izazvao odgovor.
‘Ne prijetimo nikome niti namjeravamo napasti bilo koga, u kratkoročnom ili srednjoročnom razdoblju, kao ni u bilo kojem trenutku u budućnosti. No ako se suočimo s agresijom, bit ćemo prisiljeni odgovoriti’, rekao je Rjabkov.
Istodobno je ustvrdio da se Europa priprema za rat s Rusijom te poručio da je Moskva spremna i na takav scenarij.
‘Europa se priprema za rat. A ako ga započne, spremni smo na takav razvoj događaja. Međutim, taj bi rat bio vrlo kratak’, rekao je.
Kao jedan od razloga za povećanu vojnu nepredvidljivost naveo je prekid izravnih kontakata između ruskih i zapadnih vojnih struktura, kao i sve veći broj vojnih vježbi koje se, prema njegovim riječima, temelje na proturuskim scenarijima.
Tvrdi da je 2025. godine pod okriljem NATO-a održano najmanje 120 vojnih vježbi, dok je u državama članicama Saveza provedeno više od 700 nacionalnih manevara.
Rjabkov je optužio europske vlasti da svoje građane pokušavaju uvjeriti u neizbježnost rata s Rusijom, koristeći pritom, kako je rekao, mit o ruskoj prijetnji.
‘Pretvorili su rusofobiju u tržišnu robu, pokretačku snagu militarizacije’, ustvrdio je.
Dodao je da se zapadne zemlje suočavaju s nizom prepreka u nastojanjima da povećaju vojne kapacitete, od nedostatka novca i sirovina do ograničenih proizvodnih mogućnosti obrambene industrije. Kao problem naveo je i to što građani, prema njegovim riječima, ne žele postati ‘topovsko meso’.
Moskva optužuje Zapad da produljuje rat u Ukrajini
Govoreći o ratu u Ukrajini, Rjabkov je optužio Europsku uniju za sve intenzivniju suradnju s Kijevom na razvoju oružja kojim bi se mogli izvoditi precizni napadi duboko na ruskom teritoriju.
Tvrdi da europske zemlje nastoje povezati svoje obrambene industrije s ukrajinskim vojnim strukturama, osobito u razvoju autonomnih sustava, umjetne inteligencije i dalekometnog preciznog naoružanja.
Prema njegovim riječima, pojedini dijelovi ukrajinske vojne industrije već su premješteni na teritorij država članica EU-a, čime se stvaraju sve čvršće veze između njihovih vojnih kapaciteta.
Rjabkov smatra da Zapad namjerno produljuje rat kako bi dobio više vremena za pripremu za širi sukob s Rusijom.
‘Vlasti tih zemalja i pojedini birokrati u Bruxellesu počinju shvaćati da možda neće uspjeti izgraditi kapacitete potrebne za postizanje odlučujuće prednosti nad Rusijom u predviđenom roku. Zato nastoje što dulje produljiti rusko-ukrajinski sukob’, rekao je.
Ukrajinu je pritom opisao kao ‘pijuna Zapada, koji je pod njegovom kontrolom već mnogo godina’.
Posebno je optužio članice NATO-a i EU-a da nisu tek posredni sudionici rata, nego da njime praktički upravljaju te za njega snose odgovornost.
‘NATO i države Europske unije blisko su uključeni u vojni sukob u Ukrajini, njime praktički upravljaju i za njega su odgovorni’, ustvrdio je.
Kao dokaz naveo je isporuke velikih količina oružja i vojne opreme, obavještajnu i stručnu pomoć Ukrajini te sudjelovanje zapadnih zemalja u odabiru ciljeva i pripremi sabotaža na ruskom teritoriju.
Poručio je i da razgovori o završetku rata nemaju smisla ako se ne riješe njegovi, kako ih naziva, temeljni uzroci. Pritom je podsjetio na ruske prijedloge iz kraja 2021. godine, koji su prethodili invaziji na Ukrajinu u veljači 2022.
Rusija upozorava na militarizaciju Europe
Rjabkov je ustvrdio da NATO i EU ubrzano povećavaju vojne izdatke, šire oružane snage i prilagođavaju industriju ratnim potrebama.
Prema njegovim riječima, stotine milijardi dolara i eura godišnje troše se na naoružavanje, širenje vojnih baza i prilagodbu prometne i skladišne infrastrukture vojnim zadacima. Posebno je upozorio na jačanje vojnih kapaciteta na istočnom krilu NATO-a, u neposrednoj blizini ruskih granica.
Tvrdi i da se europska industrija sve više preusmjerava na proizvodnju oružja i vojne opreme, dok obrambene tvrtke bilježe sve veće prihode.
‘Vojna potrošnja raste dosad nezabilježenom brzinom, a tvornice obrambene industrije zauzimaju mjesto industrijskih divova u automobilskom, metalurškom i kemijskom sektoru koji se zatvaraju’, rekao je.
Ipak, smatra da takva militarizacija neće donijeti gospodarski rast i blagostanje europskim državama.
Upozorenje zbog Baltika, Kalinjingrada i Arktika
Ruski diplomat posebno je izdvojio Baltik, gdje, kako tvrdi, primjećuje porast neprijateljskih i provokativnih aktivnosti zapadnih zemalja.
Optužio ih je i da ometaju ruski pomorski promet, kršeći međunarodno pravo, te upozorio na opasnost od incidenata u regiji.
Govoreći o Kalinjingradu, ruskoj eksklavi između Poljske i Litve, Rjabkov je ustvrdio da Moskva zna za zapadne planove o njezinoj blokadi.
‘Znamo za planove naših protivnika o blokadi i drugim destruktivnim djelovanjima protiv Kalinjingradske oblasti. Nitko ne bi smio sumnjati u to da bi pokušaji njihove provedbe bili izravan put u katastrofu’, poručio je.
Na kraju se osvrnuo i na Arktik, za koji tvrdi da postaje novo područje vojnog nadmetanja NATO-a i Rusije. Optužio je Savez da ondje povećava vojne kapacitete i provodi vježbe usmjerene protiv Moskve.
Među njima je spomenuo operaciju Arctic Sentry i vježbe Neptune Strike 26, za koje tvrdi da su osmišljene za uvježbavanje djelovanja protiv Rusije.