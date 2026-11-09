Rusi upozoravaju Europu: Ako započnete rat, bit će vrlo kratak

Rusija ne prijeti nijednoj zemlji niti planira napasti zapadne države, ali će odgovoriti na svaku agresiju, poručio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov. Istodobno je optužio Europsku uniju i NATO da se ubrzano pripremaju za rat s Rusijom, produljuju sukob u Ukrajini i snose odgovornost za njegovo vođenje

Rjabkov je to izjavio u videoporuci sudionicima okruglog stola o militarizaciji Europe, održanog pod okriljem Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS). Ruska državna novinska agencija TASS prenijela je njegove ključne poruke, u kojima je zapadne zemlje optužio za širenje rusofobije, jačanje vojnih kapaciteta i pripremu za mogući izravan sukob s Moskvom. ‘Ako Europa započne rat, bit će vrlo kratak’ Ruski diplomat ustvrdio je da Moskva nema namjeru napasti zapadne zemlje, ali je upozorio da bi svaki napad na Rusiju izazvao odgovor.

‘Ne prijetimo nikome niti namjeravamo napasti bilo koga, u kratkoročnom ili srednjoročnom razdoblju, kao ni u bilo kojem trenutku u budućnosti. No ako se suočimo s agresijom, bit ćemo prisiljeni odgovoriti’, rekao je Rjabkov. Istodobno je ustvrdio da se Europa priprema za rat s Rusijom te poručio da je Moskva spremna i na takav scenarij. ‘Europa se priprema za rat. A ako ga započne, spremni smo na takav razvoj događaja. Međutim, taj bi rat bio vrlo kratak’, rekao je. Kao jedan od razloga za povećanu vojnu nepredvidljivost naveo je prekid izravnih kontakata između ruskih i zapadnih vojnih struktura, kao i sve veći broj vojnih vježbi koje se, prema njegovim riječima, temelje na proturuskim scenarijima. Tvrdi da je 2025. godine pod okriljem NATO-a održano najmanje 120 vojnih vježbi, dok je u državama članicama Saveza provedeno više od 700 nacionalnih manevara.