Anušić na Harvardu govorio o ruskoj prijetnji: 'Ukrajina se već petu godinu hrabro brani'

Anušić je u četvrtak završio dvodnevni službeni posjet Institutu za politiku Sveučilišta Harvard u SAD-u susretom s grupom hrvatskih studenata i bio gost studijske grupe koju na tom institutu vodi bivša veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Nathalie Rayes .

Na toj studijskoj grupi pod nazivom „Na prvim crtama europske sigurnosti: NATO, Ukrajina i budućnost Zapada” ministar Anušić razgovarao je sa studentima o izazovima europske i transatlantske sigurnosti, ali i o svom osobnom te profesionalnom iskustvu od sudjelovanja u Domovinskom ratu do vođenja Ministarstva obrane u kontekstu geopolitičkih izazova. Govorio je i o ustroju Hrvatske vojske od rata devedesetih godina do procesa velike modernizacije koju sada prolazi, ističe MORH.

Istaknuo je i kontinuiranu pomoć Hrvatske Ukrajini u obrani od ruske agresije koja sada ulazi u petu godinu, dodajući da Zagreb od početka rata u Ukrajini pruža ukrajinskom narodu vojnu, humanitarnu i razvojnu potporu te sredstva putem financijskih instrumenata Europske unije.

„Između Domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Ukrajini mogu se povući određene paralele, i Hrvatska se borila protiv daleko nadmoćnijeg agresora, kao što i Ukrajina već petu godinu hrabro odolijeva ruskoj agresiji. Europa i svijet moraju pomagati Ukrajini u borbi za slobodu jer ćemo jedino tako spriječiti širenje ruske agresije na Europu“, poručio je ministar Anušić studentima.

Hrvatski studenti razgovarali su s ministrom i o mogućnostima i prednostima studiranja na Sveučilištu Harvard, jednom od najprestižnijih sveučilišta na svijetu, ali i o sigurnosnoj situaciji u hrvatskom susjedstvu i u Europi te o ruskoj agresiji na Ukrajinu, dodaje u priopćenju Ministarstvo obrane.