Američki veleposlanik u ofenzivi: Traži hitan preustroj BH Gasa

No veleposlanika Murphyja to nije pokolebalo pa je on od Nikšića zatražio hitnu provedbu zaključka o preustroju BH Gasa kojega je također usvojio Zastupnički dom i to na prijedlog HDZ 1990.

"Razgovarali smo o planovima vlade Federacije BiH da odobri hitno potrebne reforme BH Gasu kako bi se poboljšala njegova učinkovitost i osiguralo da bude tvrtka koja služi i predstavlja sve stanovnike Federacije sukladno gotovo jednoglasnim zaključcima Zastupničkog doma Parlamenta FBiH 12. prosinca", napisao je Murphy u objavi na društvenoj mreži X.

Američki je veleposlanik istaknuo kako BiH mora hitno ojačati svoju energetsku sigurnost što uključuje ukidanje ruskog monopola na opskrbu te zemlje plinom.

BiH sada ima samo jedan pravac dobave plina i to iz Rusije kroz plinovod Turski tok. Južna interkonekcija odnosno izgradnja odvojka iz pravca Zagvozda u Hrvatskoj ka Posušju u BiH i dalje ka Novom Travniku u jednom odnosno Mostaru u drugom smjeru osigurala bi pristup tržištu plina Europske unije, uključujući tu mogućnost opskrbe preko LNG terminala na Krku.