SAD i Iran pred povijesnim sporazumom? Dogovor bi mogao pasti za nekoliko sati

Nacrt također uključuje obvezu poštivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta te zabranu miješanja u unutarnje poslove druge strane. Posebna pažnja posvećena je sigurnosti pomorskih ruta: sporazum jamči slobodu plovidbe u Perzijskom zaljevu, Hormuškom tjesnacu i Omanskom zaljevu, ključnim točkama za globalnu trgovinu energentima.

Prema informacijama koje je objavila Al Arabiya , sporazum predviđa ‘trenutačan, sveobuhvatan i bezuvjetan prekid vatre ’ na kopnu, moru i u zraku. Obje strane obvezale bi se da neće gađati vojnu, civilnu ni gospodarsku infrastrukturu, dok bi paralelno trebala prestati i medijska kampanja međusobnih optužbi.

Ključnu posredničku ulogu u pregovorima navodno ima Pakistan , a nacrt sporazuma uključuje trenutačni prekid vatre, obustavu vojnih operacija i postupno ukidanje američkih sankcija Iranu .

Predviđen je i zajednički mehanizam za nadzor provedbe sporazuma te rješavanje mogućih sporova. Pregovori o otvorenim pitanjima trebali bi početi u roku od sedam dana od stupanja sporazuma na snagu.

Jedna od najvažnijih točaka odnosi se na sankcije. Prema nacrtu, Washington bi postupno ukidao sankcije Iranu u zamjenu za poštivanje dogovorenih obveza. Sporazum također potvrđuje privrženost međunarodnom pravu i Povelji Ujedinjenih naroda.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u četvrtak kako postoje ‘neki dobri znakovi’ u pregovorima, ali je upozorio da dogovor neće biti moguć ako Teheran nastavi s planovima za naplatu prolaza kroz Hormuški tjesnac, koji je praktički zatvoren za većinu brodskog prometa od početka rata 28. veljače.

‘Ne želim biti previše optimističan, ali postoje pozitivni signali. Vidjet ćemo što će se dogoditi idućih dana’, rekao je Rubio.

Istodobno je visoki iranski izvor rekao Reutersu da su razlike između dviju strana smanjene, iako pitanja obogaćivanja uranija i statusa Hormuškog tjesnaca ostaju među glavnim prijeporima.

Ako sporazum bude potvrđen, mogao bi označiti prvi ozbiljniji diplomatski proboj između Washingtona i Teherana nakon višemjesečne eskalacije koja je uzdrmala cijelu regiju i izazvala strah od šireg regionalnog rata.