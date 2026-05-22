Gledatelji primijetili neobičan detalj na američkom zapovjedniku: Je li to on uopće?

Bivši zamjenik zapovjednika američkog Središnjeg zapovjedništva, Robert Harward , gostovao je na Fox Newsu na temu američko-iranskih odnosa. Naime, formalni prekid vatre traje već neko vrijeme, ali mirovni sporazum još nije potpisan, a na učestale prijetnje Donalda Trumpa , Iranci odgovaraju svakojakim blokadama Hormuškog tjesnaca.

No, Harwardove riječi vjerojatno je rijetko tko čuo. Naime, gledatelji su na Harwardovu vratu mogli primijetiti neobičnu liniju.

Naravno, nakon emitiranja emisije društvene mreže su se užarile od brojnih teorija. Mnogi smatraju da pred kamerama uopće nije bio Harward, nego glumac s vrlo realističnom maskom. Naime, linija na njegovu vratu podsjeća na rub gumene maske.

