Sabor u utorak: Javna nabava i zaštita djece od nasilja

Sabor će raspraviti Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi koji bi trebao rezultirati većom transparentnošću sustava te administrativnim rasterećenjem za poduzetnike.

Iz Vlade su naveli da su izmjene i dopune usmjerene na daljnje jačanje transparentnosti, osnaživanje antikorupcijskih mehanizama te poticanje učinkovitog tržišnog natjecanja. Konačnim prijedlogom Zakon se dodatno usklađuje s europskim direktivama iz područja javne nabave te omogućuje daljnja digitalizacija i modernizacija sustava javne nabave.

Među najznačajnijim izmjenama, radi usklađenja s drugim državama članicama EU, povećavaju se pragovi za jednostavnu nabavu roba i usluga na 50 tisuća eura te sto tisuća eura za radove. U postupcima jednostavne nabave uvodi se obveza da se nabave iznad 15 tisuća eura provode putem modula jednostavne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.