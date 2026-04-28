Sabor u utorak: Javna nabava i zaštita djece od nasilja

Hrvatski sabor u utorak nastavlja rad raspravom o Zakonu o javnoj nabavi kojemu je cilj veća transparentnost sustava te o SDP-ovim dopunama Obiteljskog zakona po kojima bi Zavod za socijalni rad morao reagirati u roku od osam dana u slučaju nasilnog ponašanja djece mlađe od 14 godina.
Sabor će raspraviti Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi koji bi trebao rezultirati većom transparentnošću sustava te administrativnim rasterećenjem za poduzetnike.
Iz Vlade su naveli da su izmjene i dopune usmjerene na daljnje jačanje transparentnosti, osnaživanje antikorupcijskih mehanizama te poticanje učinkovitog tržišnog natjecanja. Konačnim prijedlogom Zakon se dodatno usklađuje s europskim direktivama iz područja javne nabave te omogućuje daljnja digitalizacija i modernizacija sustava javne nabave.
Među najznačajnijim izmjenama, radi usklađenja s drugim državama članicama EU, povećavaju se pragovi za jednostavnu nabavu roba i usluga na 50 tisuća eura te sto tisuća eura za radove. U postupcima jednostavne nabave uvodi se obveza da se nabave iznad 15 tisuća eura provode putem modula jednostavne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
Dopune obiteljskog zakona
Propisuje se i mogućnost neisključenja gospodarskih subjekata iz postupka nabave ako su im obveze plaćanja poreza i doprinosa manje od tisuću eura, kao odgovor na potrebe prakse i kako bi se proširio krug ponuditelja.
Zastupnici će raspraviti i Prijedlog dopuna Obiteljskog zakona, što predlaže Klub zastupnika SDP-a. Dopunama se uvodi obveza žurnog postupanja Hrvatskog zavoda za socijalni rad u slučaju nasilnog ponašanja djece mlađe od 14 godine. Zavod bi imao osam dana za reakciju, a zadržava se i mogućnost suda da reagira u slučaju nesuradnje roditelja.
Prema prijedlogu, Zavod bi bio dužan roditelju ili skrbniku naložiti obavezno sudjelovanje u programu roditeljsko savjetovanja, edukacije o roditeljskim vještinama ili programu stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu. Ako roditelj ili skrbnik neosnovano odbija suradnju ili ne ispunjava obaveze, Zavod bi bio dužan obavijestiti sud koji roditelju može izreći kaznu do 2.000 eura ili djelomično ograničiti roditeljsku skrb, predložili su iz SDP-a.