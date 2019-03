Sabor odobrio ulazak Sjeverne Makedonije u NATO, ali i ulazak revizije u HNB

Uoči jednotjedne pauze u radu, saborski zastupnici odradili su glasovanje. Odobrili su ulazak Sjeverne Makedonije u NATO, ali potvrdili Zakon o Državnoj reviziji čime su odobrili ulazak revizije u HNB

Živi zid Zakon o Državnoj reviziji zbog HNB-a šalje na Ustavni sud

Većinom glasova Sabor je izmijenio i Zakon o Državnoj reviziji, kojim se odobrava ulazak revizije u HNB. Međutim, i tijekom rasprave prošli tjedan oporba je izrazila nezadovoljstvo jer se HNB, za razliku od drugih subjekata revizije, ne mora držati preporuka Državne revizije.

Uoči glasanja stanku su zatražili Most i Živi zid. 'Most je već ranije tražio da revizija uđe u HNB, no tada pozicija i opozicija nisu to to prihvatili. Ni sadašnjim zakonom HNB nije dužna dostavljati plan provedbe naloga i preporuka Državne revizije. Ovo je jedan PR potez Vlade', poručio je Mostov Miro Bulj.

'Ovaj zakon stavlja HNB iznad drugih subjekata revizije. Što će nam revizija ako je ovako ograničavamo', kazao je Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida, dodavši da će njegova stranka poslati zakon na ocjenu ustavnosti.

Većinom glasova zastupnici su prihvatili i Zakon o izborima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Nakon glasanja SDP-ov Arsen Bauk javio se za riječ i kazao kako smatra da su zakon trebali izglasati dvotrećinskom većinom jer se tiče prava manjina, međutim Jandroković mu je odgovorio da je tumačenje da se zakon bavi izbornim sustavom te stoga ne treba dvotrećisnka većina.