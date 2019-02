Sabor o reviziji u HNB-u: 'Kako je moguće da guverner Vujčić ima neto primanja godišnje od 100.000 eura, a nema nikakvu imovinu?'

Ulazak revizije u HNB glavna je novina izmjena Zakona o Državnoj reviziji o kojima se raspravlja u Saboru. No dok zastupnici pozdravljaju ulazak revizije, neke u oporbi smeta što se HNB-u neće moći davati preporuke kako se ne bi utjecalo na njihovu neovisnost

No revizija ne bi bila ovlaštena provjeravati, niti ocjenjivati ostvarivanje ciljeva i zadataka propisanih zakonom o HNB-u kao ni zadataka koje Banka obavlja u skladu s ugovorom o funkcioniranju EU-a. Revizija ne bi imala ni ovlast davati HNB-u, njezinim tijelima ili članovima tijela izravne ili neizravne upute kojima bi se utjecalo na njihovu neovisnost.

Većina zastupnika pozdravila je ulazak revizije u HNB, no u Mostu nisu zadovoljni što HNB nije dužan dostaviti reviziji plan provedbe naloga ili preporuka.

'To znači da vidite reviziju i to je lijepo čuti, da ne sljubljuju vino i ribu, da ne troše kao faraoni. No vi ovom odredbom pobijate sve što se predložili. Nemojte nas varati. izbrišite tu odredbu i u tom slučaju ćemo prihvatiti zakon. Sve ostalo je prevara', kazao je Mostov Miro Bulj.

Nezadovoljan je bio i Nikola Grmoja. 'Ovo što nam je došlo pred nas je žalosno, jer ako oni ne moraju ispuniti ove preporuke kakva smisao onda uopće same revizije', rekao je Grmoja.