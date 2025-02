Sabor IDS-a u Puli: Iskazano povjerenje trenutnom predsjedniku Daliboru Pausu

'Rezultati su takvi da je Predsjedništvo IDS-a dobilo povjerenje. Nastavit ćemo s ovom pozitivnom energijom koja se i danas osjećala na ovom Saboru. U ovom slučaju ne radi se o puču već o različitim razmišljanjima. Počasni predsjednik stranke Ivan Jakovčić unatoč tome iskazao je podršku vodstvu stranke, surađivat ćemo jer znamo koja je uloga svakog člana', izjavio je predsjednik IDS-a Dalibor Paus po završetku stranačkog Sabora.

'Demokracija je takva da kada se donese odluka na stranačkom tijelu, svi je moraju prihvatiti', poručio je Paus.

'Danas u IDS-u slobodno razgovaramo, iznosimo svoje ideje i podigli smo unutarstranačku demokraciju do razine na kojoj do sada nikad nije bila. To će zasigurno privući nove mlade ljude, mlade kandidate i novu energiju, i na lokalnoj i na regionalnoj razini', istaknuo je potpredsjednik IDS-a Valter Glavičić.