'Napulj je mrtav': Kako turizam izjeda talijanske gradove

Prekomjerni turizam mijenja lice talijanskih gradova – stanovi su mahom pretvoreni u turističke apartmane, stanovnici su prisiljeni na iseljavanje, a autentičnost zbog koje posjetitelji uopće dolaze – nestaje. Najdrastičniji primjer je Napulj

Via dei Tribunali, najpoznatija ulica povijesne jezgre Napulja, prepuna je restorana i suvenirnica. Tamo, u jednoj od uličica, stoji brončani kip Pulcinelle, tradicionalnog napuljskog lika. Danas se ondje turisti guraju u redovima dugim i do pola kilometra kako bi dotaknuli njegov nos za sreću. No ironija je u tome što je taj 'folklor' zapravo potpuno izmišljen. Kip je postavljen tek prije desetak godina, a lokalci ga godinama uopće nisu primjećivali. Tek kad su ga 'otkrili' influenceri i ispričali lažnu folklornu priču postao je nezaobilazna točka turističkog hodočašća. Za stanovnike Napulja to je savršen simbol onoga što se dogodilo s njihovim gradom: autentičnost je zamijenila turistička kulisa. 'Povijesni centar Napulja je mrtav', kazao je sociolog i aktivist Francesco Calicchia za Politico. 'To više nisu kvartovi. Tamo više nema života, samo trgovački centar na otvorenom', dodaje.

Stanovi za turiste, ne za stanovnike Najveći udar dolazi s tržišta stanovanja. U nekim radničkim kvartovima svaki treći stan pretvoren je u apartman ili B&B. 'Kada bi se to događalo u bogatijim četvrtima, ljudi bi možda mogli pratiti rast cijena. Ali u siromašnijim dijelovima grada to znači masovno iseljavanje', kaže urbanist Ivan Avella. Humanitarni radnik Giuseppe Giglio iskusio je to na vlastitoj koži. Njegov stanodavac odlučio je pretvoriti stan u apartman za turiste – i to usred njegova otkaznog roka. 'Jednog jutra probudila me buka radnika koji su već vadili plinske cijevi', prisjeća se Giglio. 'Završio sam praktički na ulici, s mačkom u naručju.' Prema podacima, čak dvije trećine apartmana u Napulju pripada najvećim iznajmljivačima, često tvrtkama sa sjedištem u Milanu ili Rimu. 'Novac ne ostaje ovdje, on odlazi na sjever', zaključuje Calicchia. Grad postaje kulisa Napulj, grad koji turisti posjećuju zbog 'autentičnog života', polako gubi upravo to. Povijesna knjižara u centru zamijenjena je tavernom. Ulice su preplavljene kioscima s istom uličnom hranom, a miris prženja postao je neizbježan. 'Na glavnoj ulici Via Toledo 2015. postojala je samo jedna prehrambena radnja na 46 metara. Do 2023. ih je bilo pet – svakih devet metara nova pizzeria ili fast-food', kaže Avella.