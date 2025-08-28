'Napulj je mrtav': Kako turizam izjeda talijanske gradove

Prekomjerni turizam mijenja lice talijanskih gradova – stanovi su mahom pretvoreni u turističke apartmane, stanovnici su prisiljeni na iseljavanje, a autentičnost zbog koje posjetitelji uopće dolaze – nestaje. Najdrastičniji primjer je Napulj
Via dei Tribunali, najpoznatija ulica povijesne jezgre Napulja, prepuna je restorana i suvenirnica. Tamo, u jednoj od uličica, stoji brončani kip Pulcinelle, tradicionalnog napuljskog lika. Danas se ondje turisti guraju u redovima dugim i do pola kilometra kako bi dotaknuli njegov nos za sreću. No ironija je u tome što je taj 'folklor' zapravo potpuno izmišljen.
Kip je postavljen tek prije desetak godina, a lokalci ga godinama uopće nisu primjećivali. Tek kad su ga 'otkrili' influenceri i ispričali lažnu folklornu priču postao je nezaobilazna točka turističkog hodočašća. Za stanovnike Napulja to je savršen simbol onoga što se dogodilo s njihovim gradom: autentičnost je zamijenila turistička kulisa.
'Povijesni centar Napulja je mrtav', kazao je sociolog i aktivist Francesco Calicchia za Politico. 'To više nisu kvartovi. Tamo više nema života, samo trgovački centar na otvorenom', dodaje.
Stanovi za turiste, ne za stanovnike
Najveći udar dolazi s tržišta stanovanja. U nekim radničkim kvartovima svaki treći stan pretvoren je u apartman ili B&B. 'Kada bi se to događalo u bogatijim četvrtima, ljudi bi možda mogli pratiti rast cijena. Ali u siromašnijim dijelovima grada to znači masovno iseljavanje', kaže urbanist Ivan Avella.
Humanitarni radnik Giuseppe Giglio iskusio je to na vlastitoj koži. Njegov stanodavac odlučio je pretvoriti stan u apartman za turiste – i to usred njegova otkaznog roka. 'Jednog jutra probudila me buka radnika koji su već vadili plinske cijevi', prisjeća se Giglio. 'Završio sam praktički na ulici, s mačkom u naručju.'
Prema podacima, čak dvije trećine apartmana u Napulju pripada najvećim iznajmljivačima, često tvrtkama sa sjedištem u Milanu ili Rimu. 'Novac ne ostaje ovdje, on odlazi na sjever', zaključuje Calicchia.
Grad postaje kulisa
Napulj, grad koji turisti posjećuju zbog 'autentičnog života', polako gubi upravo to. Povijesna knjižara u centru zamijenjena je tavernom. Ulice su preplavljene kioscima s istom uličnom hranom, a miris prženja postao je neizbježan.
'Na glavnoj ulici Via Toledo 2015. postojala je samo jedna prehrambena radnja na 46 metara. Do 2023. ih je bilo pet – svakih devet metara nova pizzeria ili fast-food', kaže Avella.
Čak su i crkve izgubile svoju funkciju. Nekad mjesta okupljanja vjernika, sada su pretvorene u turističke atrakcije. Stanovnici, prisiljeni seliti u udaljenije četvrti, više se ne mogu okupljati u povijesnom centru.
Gdje su granice?
Problem nije samo lokalni. I dok gradonačelnici žele regulirati broj apartmana, država ih koči. Vlada premijerke Giorgie Meloni čak je osporila zakon u Toskani kojim su općine htjele ograničiti kratkoročne najmove, pravdajući to 'slobodom tržišta'.
'Bez nacionalnog zakona, gradovi nemaju alate da se obrane', kaže vijećnica Chiara Capretti.
Ironija je da nekontrolirani turizam polako uništava razloge zbog kojih su turisti uopće dolazili. Umjesto autentičnog života, dočekuje ih kulisa 'otvorenog trgovačkog centra'.
'Turizam neće trajati vječno', upozorava Calicchia. 'Ako sve stavimo na tu kartu, kad se broj posjetitelja smanji – kao što se već događa – ostat ćemo bez ičega', zaključuje.