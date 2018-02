Saakašvili protjeran u Poljsku, stigao u Varšavu

Oporbeni ukrajinski političar Mihail Saakašvili, optužen da je želio izvesti državni udar i kojem je prošlog ljeta oduzeto ukrajinsko državljanstvo, uhićen je i protjeran u Poljsku kamo je i potvrđeno da je stigao.

Ranije je objavljeno da su ukrajinskog vođu oporbe privele tijekom dana nepoznate osobe. Špekuliralo se da iza toga stoje migracijske službe, te da bi mogao biti protjeran nakon što mu je sud u Kijevu 5. veljače odbio zahtjev da ga se ne izručuje.

Predsjednik Gruzije devet godina do 2013., Saakašvili se preselio u Ukrajinu nakon tamošnjeg ustanka i bio je regionalni guverner od 2015. do 2016. Napustio je to mjesto nakon svađe s predsjednikom Petrom Porošenkom.