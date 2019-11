S kim to zapravo Plenković sastanči u Pragu i koliko je to važno?

Premijer Andrej Plenković u dvodnevnom je radnom posjetu Češkoj Republici te će sudjelovati na sastanku skupine Prijatelji kohezije. U nastavku dajemo odgovore na pitanja tko su Prijatelji kohezije, o čemu će razgovarati te kolika je važnost odluka što će ih donijeti

Oko čega se lome koplja?

Europska komisija početkom svibnja predložila je veći Višegodišnji proračunski okvir (VFO) za razdoblje 2021.-2027. u odnosu na sadašnje proračunsko razdoblje, ali i nešto manje iznose za kohezijsku politiku i poljoprivredu. Novac treba namaknuti za financiranje novih priorietata poput zaštite granice, istraživanja i razvoja, migracija i obrambene politike.

Hrvatska bi po prijedlogu Europske komisije za razdoblje 2021.-2027. u sklopu kohezijske politike trebala dobiti oko šest posto manje nego u sadašnjem višegodišnjem proračunu. Predlaže se i niz promjena, poput toga da se nacionalni udio financiranja poveća s 15 na 30 posto, a rok provedbe projekata smanji s tri na dvije godine. Mnogi smatraju da će nova pravila otežati dostupnost sredstava iz europskih fondova, odnosno sustava kohezije.

Također, izlazak Velike Britanije iz Europske unije znači manje novca u zajedničkom proračunu. Prema nekim izračunima, u sljedećem proračunskom razdoblju bit će između 12 i 14 milijardi eura godišnje manje.

Tko su Prijatelji kohezije?

Prijatelji kohezije su neformalna skupina zemalja članica Europske unije koje iz europskog proračuna kroz razne fondove dobiju više nego što uplate u njega. U ovom neformalnom klubu je 16 od 28 zemalja Europske unije: Češka, Estonija, Mađarska, Malta, Poljska, Slovenija, Slovačka, Bugarska, Cipar, Latvija, Litva, Rumunjska, Italija, Portugal, Grčka i Hrvatska. Dakle riječ je o skupini zemalja unutar Europske unije kojima je zajedničko to da iz europskog proračuna za razne projekte dobiju više novca nego što ga uplate. Dogovor zemalja Prijatelja kohezije važan je jer se odluke vezane uz proračun EU-a donose jednoglasno.

Što je to kohezija?

Kohezijska sredstva namijenjena su smanjivanju razlika između bogatijih i siromašnijih zemalja Europske unije. Sljedeći dugoročni proračun odnosi se na razdoblje od 2021. do 2027. godine, a s obzirom na to da se ta sredstva mogu koristiti još tri godine, to praktično znači da je njime pokriveno cijelo sljedeće desetljeće.