Ružić najavio cjelovito rješenje za inkluzivne dodatke i povrat sredstava

Nakon tematske konferencije u Splitu, ministru Ružiću je bilo postavljeno pitanje o slučaju onkološke pacijentice koja mora vratiti više od 1600 eura inkluzivnog dodatka koji joj je država mjesecima isplaćivala. Zavod za socijalni rad je sedam mjeseci nije obavijestio, zatim je saznala da joj je inkluzivni dodatak smanjen od listopada prošle godine.

Ministar Ružić na to je rekao da ne želi rješavati pojedinačne slučajeve, a sada je najavio cjelovito rješenje za takve situacije.

"Pojedinačne slučajeve kao ministar ne želim rješavati nego sam, kao i do sada, nastojao i pokazao da želim rješenja koja će donijeti ujednačenu praksu, bolju praksu za sve u svim nepravilnostima i nesavršenostima na koje naiđemo. I sada vrlo intenzivno radimo na poboljšanju sustava inkluzivnih dodataka", izjavio je Ružić uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a u Zagrebu.