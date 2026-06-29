Rutte zahvalio Starmeru 'na svemu': To što ste napravili je ključno

John Healey, koji je ranije ovog mjeseca dao ostavku na mjesto ministra obrane, u svojoj je ostavci rekao da će prema projekcijama Ujedinjeno Kraljevstvo do 2030. godine potrošiti samo 2,68% BDP-a na temeljne obrambene troškove, izrazivši sumnju da će njegova zemlja ispuniti svoj doprinos NATO-u.

Sastanak je održan uoči samita čelnika NATO -a u Ankari koji počinje 7. srpnja. Očekuje se da će na njemu članice iznijeti planove za povećanje temeljnih obrambenih troškova na 3,5 posto bruto domaćeg proizvoda do 2035. godine.

Premijer se u ponedjeljak u svojoj rezidenciji u Downing Streetu sastao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, kome je naglasio napore što ih ulaže Ujedinjeno Kraljevstvo u okviru te skupine koju je nazvao "najuspješnijim vojnim savezom koji je svijet ikada poznavao".

Healey je rekao da bi plan ulaganja u obranu (Dip), čija se objava nakon velikog odugovlačenja očekuje ovog tjedna, trebao osigurati samo dodatnih 13,5 milijardi funti (15,7 milijardi dolara), daleko manje od 28 milijardi funti za razdoblje od četiri godine koliko su dužnosnici tražili.

Nakon što su se Starmer i Rutte rukovali ispred poznatih crnih vrata na adresi Downing Streeta 10, a zatim i u Bijeloj sobi, premijer je čelniku saveza rekao: "Prošle ste godine ostvarili pravi uspjeh, bio je to uspješan samit: veći NATO, jači NATO, a ove će godine biti još bolji od toga".

"Stoga je vrlo dobro što se sastajemo tjedan dana prije samita kako bismo nastavili naše razgovore o pripremama za nj, kako bismo još jednom potvrdili predanost Ujedinjenog Kraljevstva NATO-u i NATO-u s jačim europskim predznakom", kazao je otočki premijer.

"To je toliko važno za budućnost NATO-a, najuspješnijeg vojnog saveza koji je svijet ikada poznavao", rekao je Starmer.

Premijer je rekao da će dvojica političara također razgovarati o ratu u Iranu, situaciji u Hormuškom tjesnacu i ratu u Ukrajini.

Starmer, premijer na odlasku, objavit će tzv. Dip tijekom prijelaznog razdoblja prije nego što njegov nasljednik, vjerojatno Andy Burnham, preuzme dužnost nakon njegove ostavke.

Healeyjev nasljednik, ministar obrane Dan Jarvis, navodno je osigurao dodatna sredstva za Dip, čime je budžet porastao na oko 14,5 milijardi funti. Oporba je povećanje od milijardu funti opisala kao "kap u moru".

Rutte je također zahvalio Starmeru na "svemu" što je učinio za obranu tijekom svog vodstva, uključujući povećanje obrambene potrošnje.

„Prije svega, za Ukrajinu, od prvog dana kad je počeo pravi rat - počeo je, naravno 2014. s Krimom - ali pravi rat je počeo 2022., i vi ste taj stav vrlo jasno zauzeli postavši premijer 2024. Vodili ste zajedno s Francuskom Koaliciju voljnih, s Njemačkom Kontaktnu skupinu za obranu Ukrajine", odvratio mu je Rutte.

„Ali i kada su u pitanju širi sukobi, ono što ste radili, ponovno, s Francuskom kada je u pitanju koalicija za Hormuški tjesnac - 40 zemalja koje surađuju u duhu otvorenog mora i otvorenih morskih putova", rekao je šef NATO-a.

„Ali i sve što radite kako biste povećali obrambene izdatke, kako biste povećali obrambenu industrijsku proizvodnju. Zaista vam želim zahvaliti na svemu tome. To je zaista ključno", poručio je Rutte.

Glavni tajnik NATO-a sastao se također s ministricom vanjskih poslova Yvette Cooper.

Kasnije je za Sky News rekao da "nije nimalo" zabrinut što bivši župan Velikog Manchestera Andy Burnham nema vanjskopolitičkog iskustva jer će ionako svaki budući premijer imati veleposlanike, savjetnike za sigurnost i vojne savjetnike koji će ga uvesti u posao.

"Nimalo, jer ono što vidite kod većine premijera kada dođu, osim kada su već bili ministri obrane ili vanjskih poslova, većina njih dođe s puno političkog utjecaja i puno političkog iskustva, ali kada je riječ o međunarodnoj sceni, imate najbolje savjetnike u zemlji", rekao je.

Na pitanje bi li podržao potencijalnu buduću kandidaturu Starmera za najvišu dužnost u NATO-u, rekao je da trenutačno "nema otvorenog natječaja" za tu dužnost, ali da je premijer "utjecajan", pohvalivši njegov rad na vođenju Koalicije voljnih.

Nije isključio mogućnost da ga podrži za takvu poziciju, pozvavši da "prvo vidimo što on sam želi".