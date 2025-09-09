ČUDNE OKOLNOSTI

Ruski dužnosnik pronađen obezglavljen ispod mosta: Njegova smrt jako je misteriozna

09.09.2025 u 12:14

Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: Yuri Kochetkov
Aleksej Sinicin pronađen je obezglavljen ispod mosta, čime je on postao 19. ruski dužnosnik u posljednje tri godine koji je preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima

Ruski dužnosnik Aleksej Sinicin pronađen je mrtav u blizini Kalinjingrada, a njegova smrt tek je jedna u nizu misterioznih od početka ruske invazije na Ukrajinu. Kako piše The Kyiv Independent, pozivajući se na ruski izvor iz policije, njegovo tijelo pronađeno je obezglavljeno ispod mosta, a na njega je bila pričvršćena i sajla za vuču, prenose.

Navode da je on 19. ruski dužnosnik koji je u posljednje tri godine preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima. U siječnju je u zgradi ruskog Ministarstva obrane u Moskvi pronađen mrtav Vladimir Feščenko, časnik protuobavještajne službe FSB-a. Feščenkova smrt naglašava sve veće unutarnje napetosti u ruskim sigurnosnim i vojnim institucijama usred rata u Ukrajini.

Uz to, Sinicin bio je izvršni direktor proizvođača kalijevog gnojiva K-Potaš, što je znakovito jer su ranije ovog mjeseca umrli i Dmitri Osipov, predsjednik uprave tvrtke Uralkali, jednog od najvećih ruskih proizvođača kalijevog gnojiva, te Mihail Kenin, osnivač i većinski vlasnik vodećeg građevinskog poduzeća Samolet. Detalji smrti nisu poznati, prenosi The Kyiv Independent.

