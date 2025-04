Rusija ima pakleni plan za Ukrajince na okupiranim područjima: ‘Ako je to istina, ubit ću se!‘

„Ako me prisilno mobiliziraju, ubit ću se", kaže Oleksij (ime promijenjeno). Ovaj 21-godišnjak živi u dijelu Zaporožja kojeg je okupirala Rusija, gdje želi ostati sa svojom obitelji. „Gdje god da odem, morao bih iznova započinjati život", kaže on.

Iako sada ima rusku putovnicu, do sada je uspio izbjeći regrutaciju. No, od prošle jeseni ruske okupacijske vlasti zahtijevaju od muškaraca da se prijave u vojsku, kaže on.

Bez ruskog identifikacijskog dokumenta gotovo je nemoguće pronaći posao ili studirati na sveučilištu, objašnjava Oleksij. Iako nije čuo za slučajeve prisilne regrutacije, kaže da su se proruski nastrojeni muškarci dobrovoljno prijavljivali za službu u ruskoj vojsci i potpisivali s njom ugovore.

Jedan drugi muškarac, 28-godišnji stanovnik okupiranog sela u Luganskoj oblasti, slično opisuje situaciju. On još nije prihvatio rusku putovnicu i kaže da okupacijske vlasti otežavaju život ljudima poput njega. Na primjer, SIM kartice se ne mogu kupiti bez ruskog ID dokumenta, jer je telekomunikacijski sustav pod ruskom kontrolom, što potvrđuju i aktivisti za ljudska prava.

Pritisak da se ispuni mobilizacijski plan

Oni koji se pridruže ruskoj vojsci najprije se šalju u Rusiju na obuku – obično u južne regije Rostov i Krasnodar, ali i u blizinu Sankt Peterburga ili Moskve. Neki se šalju i na ilegalno anektirani ukrajinski poluotok Krim, piše Deutsche Welle.

Prema riječima Pavla Lisjanskog, ukrajinskog aktivista za ljudska prava i šefa Instituta za strateška istraživanja i sigurnost, ruska vojska nije podigla svoje vojarne na okupiranim teritorijama iz sigurnosnih razloga.