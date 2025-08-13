Rusija počinje ograničavati dio poziva na Telegramu i WhatsAppu

Tvrtke Meta, u čijem je vlasništvu WhatsApp, i Telegram nisu odmah odgovorile na zahtjev za komentarom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je prošlog mjeseca potpisao zakon kojim je ovlastio da se uz podršku države razvije aplikacija za komuniciranje integrirana s vladinim uslugama u svjetlu napora Moskve da smanji ovisnost o platformama poput WhatsAppa i Telegrama

Rusija već duže vrijeme nastoji uspostaviti nešto što naziva digitalnim suverenitetom tako što promiče domaće usluge.