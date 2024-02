Rusija je od listopada izgubila 365 tenkova: Krpaju stare, ali ne mogu zauvijek

Alberque je dodao da se Rusija neće moći dugoročno osloniti na ovu metodu jer su joj zalihe ograničene. Nicholas Drummond , obrambeni analitičar, složio se, rekavši za Business Insider da se Rusi oslanjaju na starije modele jer im je sposobnost proizvodnje novih ograničena. Rekao je da će neki od tenkova biti 'strojevi gotovo muzejske kvalitete'. Rusija je tijekom svoje invazije na Ukrajinu koristila modele tenkova stare više desetljeća, poput T-62, koji su ušli u službu još 1960-ih. Ali Drummond je skeptičan oko toga da Rusi mogu pripremiti za bitku 100 starijih tenkova mjesečno. Rekao je da taj broj 'nije vjerodostojan' na temelju onoga što se zna o ruskoj proizvodnji tenkova, kako novih, tako i u obnovi starih. No čini se da ta zemlja povećava svoju proizvodnju novih modela te se još uvijek oslanja na one starije.

Od veljače 2023. procijenjeno je da je Rusija proizvodila oko 20 novih tenkova mjesečno. George Barros, stručnjak za tu zemlju na Institutu za proučavanje rata, rekao je za Business Insider da su informacije iz otvorenog izvora upućivale na to da je Rusija do rujna proizvodila do 35 tenkova mjesečno, ali nije jasno kakva je ta brojka sada. Ocijenio je da bi postizanje 100 tenkova mjesečno bilo u skladu s ciljem Rusa za prošlu godinu, kada su rekli da žele napraviti 1500 tenkova, odnosno oko 125 njih mjesečno. Valja napomenuti da se Rusija morala okrenuti starijim tenkovima, s nadogradnjama, nakon što je Ukrajina uništila mnoge njihove novije modele na početku invazije.

'Izvlačenje starijih modela tenkova miriše na apsolutni očaj. Oni vjerojatno neće biti od velike pomoći Rusiji u njezinim napadima jer nisu jako moćni. Ako dobijem hrpu T-62 i T-64 i ako mi se kaže da napadnem ukrajinske položaje, onda me to ne čini bezobzirnijim. Čini me beznadnim', rekao je Alberque. Ryan Menon, direktor američkog think tanka Defense Priorities, smatra pak da bi i stariji tenkovi mogli stvarati probleme Ukrajini.