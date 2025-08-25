Rusija i Kina obvezali se na 'novu razinu borbe protiv američkog utjecaja'

"Na dnevnom redu: borba protiv pritiska sankcija i vanjskog uplitanja, produbljivanje trgovinskih i gospodarskih veza, obrana povijesne istine, razmjene mladih radi osnaživanja humanitarne suradnje", objavio je Volodin na društvenim mrežama, prema navodima ruske državne novinske agencije TASS. Pritisci sankcija obuhvaćaju i američka nastojanja da spriječi kineski uvoz ruske nafte, napominje Reuters.

Parlamentarni posjet prethodi planiranom putu predsjednika Vladimira Putina koji će Kinu posjetiti krajem kolovoza radi proslave kraja Drugog svjetskog rata u Kini te samita s više od 20 državnih čelnika.

Cilj je manifestacija, uključujući veliku vojnu paradu planiranu za 3. rujna, istaknuti diplomatsku solidarnost između Kine, Rusije i zemalja Globalnog juga. Očekuje se da zapadni čelnici neće prisustvovati događajima.