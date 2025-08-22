Rusija jača svoj 'nuklearni mač', a ni Trump ne miruje: Najavio raketnu 'Zlatnu kupolu'

Ruski nuklearni štit trebao bi se ojačati u nadolazećim godinama zbog "kolosalnih prijetnji" s kojima se suočava najveća svjetska nuklearna sila, rekao je u četvrtak šef ruske državne nuklearne korporacije Rosatom Aleksej Lihačov.

Rusija i Sjedinjene Države nadograđuju svoje nuklearne arsenale - uključujući sustave koji se koriste za otkrivanje i presretanje dolazećih nuklearnih raketa, baš kao što Kina povećava vlastite nuklearne kapacitete daleko iznad onih Velike Britanije i Francuske.

'Nuklearni mač'

"Sada, u trenutnoj geopolitičkoj situaciji, vrijeme je kolosalnih prijetnji postojanju naše zemlje. Stoga je nuklearni štit, koji je ujedno i mač, jamstvo našeg suvereniteta", citirala je ruska državna novinska agencija RIA Lihačova. „Danas razumijemo da se nuklearni štit u nadolazećim godinama mora samo poboljšavati“, rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump u svibnju je predstavio planove za takozvani raketni obrambeni štit "Zlatna kupola“, inspiriran izraelskim kopnenim obrambenim štitom "Željezna kupola", koji bi koštao najmanje 175 milijardi dolara.