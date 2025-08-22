'KOLOSALNE PRIJETNJE'

Rusija jača svoj 'nuklearni mač', a ni Trump ne miruje: Najavio raketnu 'Zlatnu kupolu'

M.Č./Hina

22.08.2025 u 06:25

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Ruski nuklearni štit trebao bi se ojačati u nadolazećim godinama zbog "kolosalnih prijetnji" s kojima se suočava najveća svjetska nuklearna sila, rekao je u četvrtak šef ruske državne nuklearne korporacije Rosatom Aleksej Lihačov

Rusija i Sjedinjene Države nadograđuju svoje nuklearne arsenale - uključujući sustave koji se koriste za otkrivanje i presretanje dolazećih nuklearnih raketa, baš kao što Kina povećava vlastite nuklearne kapacitete daleko iznad onih Velike Britanije i Francuske.

'Nuklearni mač'

"Sada, u trenutnoj geopolitičkoj situaciji, vrijeme je kolosalnih prijetnji postojanju naše zemlje. Stoga je nuklearni štit, koji je ujedno i mač, jamstvo našeg suvereniteta", citirala je ruska državna novinska agencija RIA Lihačova. „Danas razumijemo da se nuklearni štit u nadolazećim godinama mora samo poboljšavati“, rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump u svibnju je predstavio planove za takozvani raketni obrambeni štit "Zlatna kupola“, inspiriran izraelskim kopnenim obrambenim štitom "Željezna kupola", koji bi koštao najmanje 175 milijardi dolara.

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL

Američka kupola imala bi za cilj presretanje niza raketa - uključujući balističke, hipersonične i krstareće - te je usmjerena na blokiranje prijetnji iz Rusije i Kine. Međutim, vojni stručnjaci slažu se da nijedan takav štit ne može presresti sve rakete, posebno u količini koju bi Moskva ili Washington mogli lansirati.

Rusija ima 4300 nuklearnih bojevi glava, SAD ima 3700

Rusija ima oko 4300 uskladištenih i raspoređenih nuklearnih bojevih glava, a Sjedinjene Države oko 3700, što je ukupno oko 87 posto ukupnog svjetskog arsenala, prema istraživanju Federacije američkih znanstvenika.

Kina je treća najveća nuklearna sila na svijetu s oko 600 bojevih glava, a slijede Francuska s 290, Velika Britanija s 225, Indija sa 180, Pakistan sa 170, Izrael s 90 i Sjeverna Koreja s 50.

tportal
