Rusi prošvercali svu silu vojne opreme u Mali: Što je u pozadini njihovog vršljanja po Africi?

Najnovija ruska isporuka oklopnih vozila Maliju predstavlja mnogo više od rutinske vojne pomoći jednoj afričkoj državi. Ona potvrđuje da Moskva, unatoč zapadnim sankcijama i međunarodnoj izolaciji, i dalje uspijeva održavati učinkovite logističke koridore prema svojim partnerima u Africi te postupno učvršćuje svoj sigurnosni utjecaj u regiji Sahela

Analiza dostupnih podataka pokazuje da vojna vrijednost ove isporuke ne leži u njezinoj brojnosti, nego u sposobnosti nadoknade nedavnih gubitaka malijskih oružanih snaga te povećanju mobilnosti i vatrene potpore tijekom operacija protiv džihadističkih i separatističkih skupina. Jednako je važna i geopolitička dimenzija transporta, koji potvrđuje da ruski vojno-logistički sustav uspijeva zaobići ograničenja koja proizlaze iz zapadnih sankcija te održati kontinuiranu opskrbu saveznika u zapadnoj Africi.

Prema informacijama koje su objavili BBC Verify, Jeune Afrique i analitička kuća RANE, Rusija je tijekom srpnja 2026. preko togske luke Lomé dopremila Maliju približno 29 oklopnih vozila, uključujući borbena vozila pješaštva BMP-2 i BMP-3, oklopne transportere BTR-82 te laka oklopna vozila Tigr. Premda BBC Verify ne potvrđuje neovisno svaki model i količinu, satelitske snimke i analiza transporta potvrđuju dolazak borbenih vozila pješaštva, oklopnih transportera, logističkih kamiona i druge vojne opreme. Stoga detaljan popis treba promatrati kao prijavljeni sastav pošiljke, a ne kao službeno potvrđene podatke ruskih ili malijskih vlasti. Operativni značaj pošiljke Ako su objavljeni podaci točni, pošiljka uključuje osam borbenih vozila pješaštva BMP-3, tri BMP-2, četiri oklopna transportera BTR-82, četrnaest lakih oklopnih vozila Tigr, dva neidentificirana protuzračna topa te približno dvadeset logističkih kamiona i motocikala. Takva struktura jasno pokazuje da cilj nije stvaranje nove mehanizirane brigade, već obnova izgubljenih kapaciteta i povećanje operativne pokretljivosti pojedinih postrojbi.

Izvor: Društvene mreže / Autor: 2zaq

Broj od jedanaest gusjeničnih borbenih vozila pješaštva i četiri oklopna transportera dovoljan je za opremanje nekoliko satnijskih borbenih skupina ili jačanje pratnje logističkih konvoja koji svakodnevno prometuju između Bamaka, Gaoa, Aguelhoka i drugih izoliranih vojnih baza na sjeveru zemlje. U uvjetima protupobunjeničkog ratovanja upravo je zaštita komunikacijskih pravaca postala jedno od ključnih pitanja opstanka malijskih snaga. BMP-3 kao nositelj vatrene moći Najveći dio borbene vrijednosti pošiljke proizlazi iz osam prijavljenih vozila BMP-3. Riječ je o jednom od najteže naoružanih borbenih vozila pješaštva u ruskom arsenalu. Kupola kombinira niskobalistički top kalibra 100 mm, automatski top 30 mm i koaksijalni mitraljez 7,62 mm, dok pojedine inačice raspolažu i dodatnim prednjim mitraljezima.

Iako top od 100 mm nije usporediv s glavnim tenkovskim topovima, njegova sposobnost ispaljivanja visokoeksplozivnih granata i vođenih protuoklopnih projektila pruža značajnu fleksibilnost na bojištu. U malijskim uvjetima najveću će vrijednost imati upravo visokoeksplozivno streljivo namijenjeno uništavanju utvrđenih položaja, improviziranih skloništa i lakih vozila kojima raspolažu pobunjeničke skupine poput JNIM-a i Azawad Liberation Fronta. Automatski top kalibra 30 mm dodatno povećava sposobnost neutralizacije tehničkih vozila, vatrenih položaja i skupina boraca na udaljenostima koje nadmašuju domet većine pobunjeničkog pješačkog naoružanja.

BMP-2 – dokazano, ali ograničeno rješenje Tri BMP-2 predstavljaju stariju, ali još uvijek vrlo učinkovitu platformu za mehanizirano pješaštvo. Naoružani su automatskim topom 2A42 kalibra 30 mm, mitraljezom PKT i protuoklopnim sustavom Konkurs dometa do četiri kilometra. Zahvaljujući gusjeničnom pogonu mogu se učinkovito kretati pustinjskim i kamenitim područjima sjevernog Malija. Njihov najveći nedostatak ostaje razina zaštite. Oklop je projektiran za obranu od lakog pješačkog naoružanja i fragmenata granata, ali nije namijenjen preživljavanju snažnih improviziranih eksplozivnih naprava koje predstavljaju glavnu prijetnju tijekom zasjeda na prometnicama.

BTR-82 i Tigr – povećanje mobilnosti konvoja Četiri BTR-82 dopunjuju sposobnosti malijskih snaga povećavajući mobilnost i vatrenu moć na cestovnim pravcima. Njihova konfiguracija 8×8 omogućuje brzo premještanje između udaljenih baza, dok top kalibra 30 mm pruža učinkovitu vatrenu potporu tijekom pratnje logističkih kolona. S druge strane, četrnaest vozila Tigr prvenstveno je namijenjeno ophodnjama, izviđanju, zapovijedanju i prijevozu manjih skupina vojnika. Premda ih pojedini izvori opisuju kao vozila otporna na mine, njihove službene specifikacije pokazuju da razina zaštite ne odgovara standardima suvremenih MRAP vozila, zbog čega ostaju ranjiva na snažne improvizirane eksplozivne naprave.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Times of India

Zašto su ova vozila potrebna upravo sada? Malijske oružane snage posljednjih su mjeseci pretrpjele ozbiljne gubitke tijekom pokušaja održavanja opskrbnih pravaca prema izoliranim bazama na sjeveru zemlje. Tijekom srpnja 2026. pobunjeničke skupine više su puta presrele konvoje koji su prevozili gorivo, streljivo i pojačanja prema Anéfisu, Aguelhoku i Gaou. Napadi kod Tabrichata te na prometnici Gao–Anéfis pokazali su da čak ni veliki konvoji sastavljeni od desetaka oklopnih vozila nisu dovoljni za sigurnu opskrbu udaljenih garnizona. Kombinacija improviziranih eksplozivnih naprava, koordiniranih zasjeda i poznavanja terena omogućuje pobunjeničkim skupinama da nanose ozbiljne gubitke daleko snažnije opremljenim protivnicima. Upravo zbog toga nova ruska pošiljka predstavlja prije svega nadoknadu izgubljene tehnike, a ne kvalitativnu promjenu vojne ravnoteže.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Firstpost

Geopolitička poruka Moskve Jednako važna kao i sama vozila jest logistička ruta kojom su dopremljena. Transport od Baltijska preko Gvinejskog zaljeva do luke Lomé potvrđuje da Rusija raspolaže funkcionalnim opskrbnim koridorom prema državama Sahela koje nemaju izlaz na more. Posebno je zanimljivo da je transport obavljen brodom povezanim sa sankcioniranim ruskim operaterom, uz pratnju desantnog broda ruske mornarice. Tijekom dijela plovidbe brod je prestao emitirati AIS signal, što je otežalo njegovo praćenje, ali nije spriječilo neovisne analitičare da rekonstruiraju cijelu rutu. Ovaj slučaj pokazuje i ograničenja jednostranih zapadnih sankcija. One mogu otežati pristup međunarodnim financijskim uslugama, osiguranju i lukama država koje ih provode, ali ne mogu fizički spriječiti državne brodove da prevoze vojnu opremu između Rusije i partnerskih država koje nisu obvezne provoditi američke ili europske mjere.

Izvor: Društvene mreže / Autor: AfroSpotLIT