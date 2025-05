Rusi potvrdili: Stižemo na pregovore s Ukrajinom u Istanbul!

No, tko će točno biti u ruskoj delegaciji, još nije poznato. Peskov je kazao da će se to otkriti kada Putin to odobri.

Podsjetimo, nakon što su za vikend čelnici Francuske, Njemačke, Poljske i Velike Britanije uz podršku SAD-a priprijetili Rusiji da do ovog tjedna pristane na 30-dnevno primirje ili se suoči sa sankcijama, stigao je i odgovor Rusije.