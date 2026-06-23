Rusi pokrenuli odmazdu nakon ukrajinskog udara na ključnu rusku tvornicu: Širi se potresan video

U noćašnjim ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ozlijeđeno je šest osoba, izvijestile su lokalne vlasti. U ranim satima utorka u Kijevu je nakratko proglašena zračna uzbuna, a stanovnicima je naloženo da potraže sklonište
Napadi su uslijedili dan nakon ukrajinskog udara na tvornicu u ruskoj pograničnoj Voronješkoj oblasti koja proizvodi elektroničke komponente za projektile. Guverner regije priopćio je da je u tom napadu poginulo petero ljudi, dok su deseci ozlijeđeni, javlja Reuters.
Prema riječima guvernera Ivana Fedorova, dvije su osobe zatražile liječničku pomoć nakon ruskog napada na jugoistočnu Zaporišku oblast. U Sumskoj oblasti na sjeveru zemlje kasno u ponedjeljak ozlijeđene su još tri osobe, izvijestile su hitne službe.
Društvenim mrežama širi se potresan video nakon ruskog napada na Palaču dječje kreativnosti u Zaporižju.
Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov objavio je da je jedna žena ozlijeđena u napadu dronom na drugi najveći ukrajinski grad. U međuvremenu su vlasti u Kijevu tijekom noći nakratko proglasile zračnu uzbunu, koja je ubrzo potom ukinuta.
Zelenski je prošlog tjedna upozorio da Rusija priprema veliki napad, dok je Moskva poručila da takve operacije provodi redovito. Ruska sveobuhvatna invazija na Ukrajinu započela je u veljači 2022. godine.
Kriza s gorivom širi se Rusijom
Ukrajinski napadi na pomorsku logistiku i opskrbne pravce izazvali su ozbiljne poremećaje u opskrbi gorivom u Rusiji i na područjima Ukrajine pod ruskom kontrolom.
Kijev je posljednjih mjeseci pojačao i napade na rusku energetsku infrastrukturu. Mete su gađane čak i u Sibiru, više od 2.000 kilometara od bojišnice, što dodatno otežava opskrbu benzinom i dizelom u Rusiji, trećem najvećem proizvođaču nafte na svijetu.
Kriza se iz anektiranog Krima proširila na istočne dijelove Rusije, a zahvatila je i Omsku oblast na jugozapadu Sibira, u blizini granice s Kazahstanom.
Guverner Omske oblasti Vitalij Hocenko objavio je na Telegramu da su uvedena ograničenja prodaje goriva. Kako je naveo, cilj mjere je spriječiti ‘umjetno stvaranje panike na benzinskim postajama i špekulativnu kupnju’. Prodaja benzina ograničena je na 40 litara po vozilu, dok će kupnja dizela ovisiti o lokaciji te će biti dopuštena u količinama od 80 do 200 litara. Zabranjena je i prodaja goriva za punjenje kanistara.
Europa povećava obrambena ulaganja
Rat u Ukrajini potaknuo je europske zemlje na povećanje obrambenih izdvajanja i jačanje suradnje s Kijevom, uključujući moguće zajedničke projekte proizvodnje bespilotnih letjelica. Sukob je također ubrzao pristupanje Finske i Švedske NATO-u. Obje zemlje godinama su bile članice Europske unije, ali izvan Sjevernoatlantskog saveza.
Rusko ministarstvo obrane u utorak je priopćilo da su tijekom 16-satnog leta iznad neutralnih voda Barentsova i Norveškog mora ruske strateške bombardere, namijenjene nošenju projektila, pratili strani borbeni zrakoplovi. Let je uključivao i dopunu goriva u zraku.
Ministarstvo nije navelo iz kojih su zemalja bili zrakoplovi koji su pratili ruske bombardere. Rusija dijeli granicu s dvjema članicama NATO-a – Norveškom i Finskom.
Rusija i Ukrajina nastavljaju razmjenjivati udare dok rat ulazi u petu godinu. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu zapadnih saveznika za postizanje mirovnog sporazuma, ali i ubrzani prijem Ukrajine u Europsku uniju.