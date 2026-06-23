Rusi pokrenuli odmazdu nakon ukrajinskog udara na ključnu rusku tvornicu: Širi se potresan video

U noćašnjim ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ozlijeđeno je šest osoba, izvijestile su lokalne vlasti. U ranim satima utorka u Kijevu je nakratko proglašena zračna uzbuna, a stanovnicima je naloženo da potraže sklonište

Napadi su uslijedili dan nakon ukrajinskog udara na tvornicu u ruskoj pograničnoj Voronješkoj oblasti koja proizvodi elektroničke komponente za projektile. Guverner regije priopćio je da je u tom napadu poginulo petero ljudi, dok su deseci ozlijeđeni, javlja Reuters. Prema riječima guvernera Ivana Fedorova, dvije su osobe zatražile liječničku pomoć nakon ruskog napada na jugoistočnu Zaporišku oblast. U Sumskoj oblasti na sjeveru zemlje kasno u ponedjeljak ozlijeđene su još tri osobe, izvijestile su hitne službe. Društvenim mrežama širi se potresan video nakon ruskog napada na Palaču dječje kreativnosti u Zaporižju.

Childhood: Ukrainian version 💔



Children are playing next to the impact site left by a Russian guided bomb strike on the Palace of Children’s Creativity in Zaporizhzhia.



📹 zprezonans via Telegram pic.twitter.com/irfCREfSXm — Gianl1974 (@Gianl1974) June 23, 2026

🇺🇦🇷🇺 Ukrainians blew up a bridge in the Zaporizhzhia region. They are destroying logistics not just for the sake of it, but this is the very isolation of the battlefield before the next offensive. Gerasimov cannot understand. pic.twitter.com/sfJ9UWtMuY — Black Diamond (@blackdiammon) June 22, 2026

Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov objavio je da je jedna žena ozlijeđena u napadu dronom na drugi najveći ukrajinski grad. U međuvremenu su vlasti u Kijevu tijekom noći nakratko proglasile zračnu uzbunu, koja je ubrzo potom ukinuta. Zelenski je prošlog tjedna upozorio da Rusija priprema veliki napad, dok je Moskva poručila da takve operacije provodi redovito. Ruska sveobuhvatna invazija na Ukrajinu započela je u veljači 2022. godine.