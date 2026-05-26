Rusi i Srbi stoje iza najgnjusnije akcije u Europi: Koristili su hrvatski broj telefona

Ruski obavještajci navodno stoje iza nekoliko provokacija u Francuskoj i Njemačkoj, navode dokumenti koje su razotkrili inozemni istraživački novinari. U jednoj od akcija angažirali su i šestoricu Srba koji su ušli u Francusku koristeći hrvatski broj telefona
Ruska obavještajna služba stoji iza niza provokacija diljem Europe, koje uključuju bačene svinjske glave ispred džamija u Parizu, bojenje sinagoga u zeleno te začepljavanja ispušnih sustava automobila u Njemačkoj, navodi istraživački kolektiv OCCRP.
Riječ je o akcijama koje se nazivaju "kognitivni udari". Isplanirala ih je agencija za odnose s javnošću Social Design Agency (SDA), inače vrlo bliska Kremlju. Cilj im je bio "produbljivanje unutarnjih proturječja između zapadnih vladajućih elita, poticanje prosvjednih aktivnosti oporbenih snaga i uzburkavanje biračkog tijela u zemljama NATO-a".
Jedna od njihovih akcija zvala se "Operacija svinjske glave", a izvedena je u rujnu prošle godine u Parizu. U procurjelim dokumentima se navodi da je skupina od šest operativaca iz Srbije stigla u Pariz 7. rujna, a prema policijskim podacima najvjerojatnije su koristili hrvatski telefonski broj za komunikaciju.
Dva dana poslije su postavili odrubljene svinjske glave s natpisom "Macron" pred vrata devet džamija u Parizu. Nakon toga su uspješno izašli iz zemlje.
Seks-lutke i rušenje de Gaullea
Trojica Srba su osuđena zbog provođenja ove akcije s ciljem izazivanja mržnje, nereda i destabilizacije Francuske. U presudi je zaključeno da su djelovali po nalogu "struktura obavještajne službe Ruske Federacije".
Pokušali su uništiti i spomenik Charlesu de Gaulleu u Parizu s namjerom da taj incident pripišu ukrajinskim nacionalistima. Htjeli su i pustiti 30 seks-lutki niz rijeku Seine s uvredljivom porukom usmjerenom protiv migranata.
U Njemačkoj su "pur-pjenom" začepili ispušne sustave stotina automobila na kojima su osvanule naljepnice s porukom "Budi zeleniji", što je bio očiti pokušaj pripisivanja krivnje stranci Zelenih. Govoreći o zelenoj boji, bacali su je na fasade većih sinagoga u Njemačkoj, kako bi izazvali sukob između Muslimana i Židova. Pokušali su i postaviti plastične kosture kod spomenika Holokaustu u Berlinu.
Blagoslov Kremlja
Jedna od ozbiljnijih akcija bila je i miješanje u izbore u Armeniji. No, tko stoji iza toga? Podaci sugeriraju da iza svega stoji Kristin Kiler, što je ruski zapis imena Christine Keeler, engleske plesačice čije su ljubavne afere s britanskim ministrom obrane i sovjetskim špijunom u šezdesetima srušile britansku vladu.
Iza tog pseudonima stoji Sofija Zaharova, visoka dužnosnica za komunikacije ureda ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ona se nalazi na listi sankcioniranih osoba EU, upravo zbog suradnje s agencijom SDA.
U jednoj od poruka napisala je da čekaju "zeleno svjetlo od SVK", što su inicijali Sergeja Kirjenka, jednog od Putinovih najbližih suradnika. Ostaje samo pitanje tko se krije iza pseudonima Edward Bernays, koji se često pojavljuje u zapisima. Originalni Bernays je bio Amerikanac austrijskog porijekla, a smatra ga se tvorcem manipulativne propagande. "Lažni" Bernays bi mogao biti netko od visokih ruskih dužnosnika, s obzirom na to da su neke operacije, izgleda, izvedene uz blagoslov Kremlja.