Rusi i Srbi stoje iza najgnjusnije akcije u Europi: Koristili su hrvatski broj telefona

Ruski obavještajci navodno stoje iza nekoliko provokacija u Francuskoj i Njemačkoj, navode dokumenti koje su razotkrili inozemni istraživački novinari. U jednoj od akcija angažirali su i šestoricu Srba koji su ušli u Francusku koristeći hrvatski broj telefona

Ruska obavještajna služba stoji iza niza provokacija diljem Europe, koje uključuju bačene svinjske glave ispred džamija u Parizu, bojenje sinagoga u zeleno te začepljavanja ispušnih sustava automobila u Njemačkoj, navodi istraživački kolektiv OCCRP. Riječ je o akcijama koje se nazivaju "kognitivni udari". Isplanirala ih je agencija za odnose s javnošću Social Design Agency (SDA), inače vrlo bliska Kremlju. Cilj im je bio "produbljivanje unutarnjih proturječja između zapadnih vladajućih elita, poticanje prosvjednih aktivnosti oporbenih snaga i uzburkavanje biračkog tijela u zemljama NATO-a". Jedna od njihovih akcija zvala se "Operacija svinjske glave", a izvedena je u rujnu prošle godine u Parizu. U procurjelim dokumentima se navodi da je skupina od šest operativaca iz Srbije stigla u Pariz 7. rujna, a prema policijskim podacima najvjerojatnije su koristili hrvatski telefonski broj za komunikaciju. Dva dana poslije su postavili odrubljene svinjske glave s natpisom "Macron" pred vrata devet džamija u Parizu. Nakon toga su uspješno izašli iz zemlje.

Seks-lutke i rušenje de Gaullea Trojica Srba su osuđena zbog provođenja ove akcije s ciljem izazivanja mržnje, nereda i destabilizacije Francuske. U presudi je zaključeno da su djelovali po nalogu "struktura obavještajne službe Ruske Federacije". Pokušali su uništiti i spomenik Charlesu de Gaulleu u Parizu s namjerom da taj incident pripišu ukrajinskim nacionalistima. Htjeli su i pustiti 30 seks-lutki niz rijeku Seine s uvredljivom porukom usmjerenom protiv migranata. U Njemačkoj su "pur-pjenom" začepili ispušne sustave stotina automobila na kojima su osvanule naljepnice s porukom "Budi zeleniji", što je bio očiti pokušaj pripisivanja krivnje stranci Zelenih. Govoreći o zelenoj boji, bacali su je na fasade većih sinagoga u Njemačkoj, kako bi izazvali sukob između Muslimana i Židova. Pokušali su i postaviti plastične kosture kod spomenika Holokaustu u Berlinu.