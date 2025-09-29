Srbija uhitila 11 ljudi zbog svinjskih glava ispred džamija u Francuskoj

Uz to što su postavili svinjske glave kod barem devet džamija, uhićeni su osumnjičeni i da su bacili zelenu boju na Muzej holokausta, nekoliko sinagoga i židovski restoran, sve u Parizu, te da su stavili betonske "kosture" ispred Brandenburških vrata u Berlinu.

Sumnjivci su bili uvježbani u Srbiji i svi su Srbi, po ministarstvu.

"Njihov cilj bio je također širenje ideja koje zagovaraju i potiču na mržnju, diskriminaciju i nasilje na osnovi razlika u osobnim karakteristikama određenih skupina ljudi", po priopćenju.