Rusi balističkim raketama udarili na Kijev: Uzbuna je počela tik nakon ponoći

U ruskim napadima oko Kijeva ubijeno je 14 ljudi, ozlijeđeno 27 te su oštećena skladišta tijekom noći, izvijestili su dužnosnici hitne službe na Telegramu. Zračna uzbuna trajala je više od sat vremena u glavnom gradu od tri milijuna stanovnika, gdje je vojna uprava rekla da je sedam lokacija uništeno u napadu koji je započeo nakon ponoći. Vlasti su priopćile da je jedna osoba poginula, 24 su ozlijeđene
"Možda još uvijek ima ljudi pod ruševinama. Operacije potrage i spašavanja se nastavljaju", napisao je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu nakon što su spasioci izvukli dvoje ljudi iz ruševina skladišta u blizini centra grada koje je uništeno u napadu.
U srijedu je rusko ministarstvo obrane priopćilo da je pogodilo logistička središta i opskrbne centre u Kijevu i okolnim područjima, optužujući ih da se koriste u vojne svrhe.
Kličko je rekao da je napad izazvao požare u skladištima. Prva izvješća o tome da gori stambena zgrada od 20 katova pokazala su se netočnima.
Veliki požar izbio je na periferiji grada, a krhotine palog projektila pale su pored stambene zgrade, dodao je.
Kijevska vojna uprava priopćila je da je napad izazvao curenje amonijaka, što saniraju hitne ekipe.
Reutersovi svjedoci čuli su eksplozije po cijelom gradu. Kličko je rekao da su jedinice protuzračne obrane krenule kako bi odbile napad.
Rusija je pojačala napade na Kijev posljednjih tjedana. U Rusiji je Ukrajina pogodila logističko središte trgovine Wildberries, nakon što je nedavno oštetila desetak skladišta.
Reuters nije mogao neovisno provjeriti sva izvješća. Rusija i Ukrajina niječu da ciljaju civile u ratu koji je pokrenula ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022.