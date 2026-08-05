Rusi balističkim raketama udarili na Kijev: Uzbuna je počela tik nakon ponoći

"Možda još uvijek ima ljudi pod ruševinama. Operacije potrage i spašavanja se nastavljaju", napisao je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu nakon što su spasioci izvukli dvoje ljudi iz ruševina skladišta u blizini centra grada koje je uništeno u napadu.

U srijedu je ‌rusko ministarstvo obrane priopćilo da je pogodilo logistička središta ⁠ i opskrbne centre u Kijevu i okolnim područjima, optužujući ih ⁠da se koriste u vojne svrhe.

Kličko je rekao da je napad izazvao požare u skladištima. Prva izvješća o tome da gori stambena zgrada od 20 katova pokazala su se netočnima.