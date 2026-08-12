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Roj meduza paralizirao dio najveće nuklearke u zapadnoj Europi: Ugašena tri reaktora

M.Č.

12.08.2026 u 15:52

Meduza na obali u blizini nuklearne elektrane Gravelines
Meduza na obali u blizini nuklearne elektrane Gravelines Izvor: Profimedia / Autor: Sameer Al-DOUMY / AFP
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Roj meduza začepio je pumpe za hlađenje u nuklearnoj elektrani na sjeveru Francuske, zbog čega su ugašena tri reaktora, objavila je u utorak energetska kompanija EDF

Tri reaktora nuklearne elektrane Gravelines isključena su u ponedjeljak, dok je snaga četvrtog smanjena za polovicu. Tako je samo jedan reaktor nastavio raditi punim kapacitetom, dok je šesti već bio izvan pogona zbog planiranog održavanja, piše Euronews.

‘Ova situacija nema nikakav utjecaj na sigurnost postrojenja, zaposlenika ni okoliša’, priopćio je EDF.

Francuska se ove godine već suočavala s problemima u proizvodnji nuklearne energije zbog nekoliko toplinskih valova i suša. EDF je tijekom lipnja i srpnja zbog ekstremnih vrućina morao zaustaviti nekoliko reaktora.

U nedjelju, prije posljednjih obustava rada, francuska proizvodnja nuklearne energije bila je 15,6 posto niža od uobičajene, prema izračunu AFP-a na temelju podataka EDF-a koji se objavljuju od 2015. godine.

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Nuklearna elektrana Gravelines, smještena u blizini Dunkerquea na sjeveru Francuske, najveća je u zapadnoj Europi. Ima šest reaktora, svaki snage 900 megavata.

Sličan problem u Gravelinesu dogodio se i prije godinu dana, kada je elektrana privremeno prestala s radom nakon što su meduze začepile crpne stanice za morsku vodu.

Meduza na obali u blizini nuklearne elektrane Gravelines
Meduza na obali u blizini nuklearne elektrane Gravelines Izvor: Profimedia / Autor: Sameer Al-DOUMY / AFP

Roj meduza i ranije je izazivao probleme nuklearnim elektranama u drugim zemljama. U Švedskoj je 2013. zbog njih jedna nuklearna elektrana bila zatvorena tri dana, dok je sličan incident u Japanu 1999. doveo do velikog pada proizvodnje električne energije.

Stručnjaci upozoravaju da su prekomjerni izlov ribe, onečišćenje plastikom i zagrijavanje mora povezano s klimatskim promjenama stvorili uvjete u kojima meduze lakše opstaju i razmnožavaju se.

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