Roj meduza paralizirao dio najveće nuklearke u zapadnoj Europi: Ugašena tri reaktora

Tri reaktora nuklearne elektrane Gravelines isključena su u ponedjeljak, dok je snaga četvrtog smanjena za polovicu. Tako je samo jedan reaktor nastavio raditi punim kapacitetom, dok je šesti već bio izvan pogona zbog planiranog održavanja, piše Euronews.

‘Ova situacija nema nikakav utjecaj na sigurnost postrojenja, zaposlenika ni okoliša’, priopćio je EDF.

Francuska se ove godine već suočavala s problemima u proizvodnji nuklearne energije zbog nekoliko toplinskih valova i suša. EDF je tijekom lipnja i srpnja zbog ekstremnih vrućina morao zaustaviti nekoliko reaktora.

U nedjelju, prije posljednjih obustava rada, francuska proizvodnja nuklearne energije bila je 15,6 posto niža od uobičajene, prema izračunu AFP-a na temelju podataka EDF-a koji se objavljuju od 2015. godine.