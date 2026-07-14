Titov Galeb ide ponovno u obnovu: Zna se koliko će sve koštati

Galeb, bivša Titova jahta i dalje čeka kraj obnove, kako bi mogla biti otvorena za javnost kao muzej. Nakon milijuna već uloženih eura, Grad Rijeka raspisao je novi natječaj vrijedan više od pola milijuna eura s PDV-om.

Brod, naime, mora u suhi dok, gdje će biti sanirana oštećenja od sudara s turskim brodom koji se dogodio u veljači ove godine. Osim toga, bit će obavljeni dodatni pregledi trupa te svi radovi koji su neophodni za dobivanje svjedodžbi Hrvatskog registra brodova.

"Dobra je stvar što ćemo to sad objediniti, objedinili smo to u ovom postupku javne nabave. Time smo racionalizirali troškove, umjesto dva puta da se brod vodi na remontno brodogradilište, on će ići samo jedanput. Time izbjegavamo dvostruke troškove", rekao je za N1 Renato Kostović, privremeni pročelnik riječkog Upravnog odjela za kulturu.