Titov Galeb ide ponovno u obnovu: Zna se koliko će sve koštati

Nakon sudara s turskim brodom u veljači, neophodno je izvršiti popravke te napraviti preinake nužne za dobivanje svjedodžbi Hrvatskog registra brodova. Zbog toga je raspisan novi natječaj za obnovu broda Galeb
Galeb, bivša Titova jahta i dalje čeka kraj obnove, kako bi mogla biti otvorena za javnost kao muzej. Nakon milijuna već uloženih eura, Grad Rijeka raspisao je novi natječaj vrijedan više od pola milijuna eura s PDV-om.
Brod, naime, mora u suhi dok, gdje će biti sanirana oštećenja od sudara s turskim brodom koji se dogodio u veljači ove godine. Osim toga, bit će obavljeni dodatni pregledi trupa te svi radovi koji su neophodni za dobivanje svjedodžbi Hrvatskog registra brodova.
"Dobra je stvar što ćemo to sad objediniti, objedinili smo to u ovom postupku javne nabave. Time smo racionalizirali troškove, umjesto dva puta da se brod vodi na remontno brodogradilište, on će ići samo jedanput. Time izbjegavamo dvostruke troškove", rekao je za N1 Renato Kostović, privremeni pročelnik riječkog Upravnog odjela za kulturu.
Muzejski postav
Istovremeno, priprema se budući muzejski postav broda. Montiraju se grafički elementi te multimedijska oprema, postavljaju se ploče, postamenti i vitrine te se sređuje stolarija.
"Mi smo nastojali predstaviti originalan brod u cijelosti. Znači, sve prostorije koje su unutar muzejskog postava su opremljene autentično kao što su bile. Dakle, restauriran je sav, sav namještaj, rasvjetna tijela, zavjese, podovi, apsolutno sve, tako da se vidi stvarno kako je brod izgledao", rekla je Franka Toljanić, kustosica Muzeja Grada Rijeke.
Kad će kraj obnove?
Radovi na Galebu su nekoliko puta prolongirani, a troškovi su probili granicu od 15 milijuna eura. No, riječki gradski oci tvrde da je sve pri kraju.
"Doslovno smo na kraju tog puta i mislim da mogu najaviti da će brod bit u punoj funkciji. Dakle, i onaj muzejski dio, prije svega, to je njegova uloga, dat ćemo sve to okončat do konca ove godine", rekao je Kostović.
Ponude na novom natječaju očekuju se početkom kolovoza. Kad će radovi zaista biti gotovi, nije poznato.