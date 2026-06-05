Na dnu Južnojadranske kotline postavljeno 20 novih seizmografa

Postavljanje morskih seizmografa dio je međunarodnog istraživanja South Adriatic Passive Seismic Experiment – TRACE, usmjerenog na unapređenje razumijevanja geodinamičkih procesa u južnom Jadranu.

Krstarenje je provedeno na istraživačkom brodu "Gaia Blu" Nacionalnog istraživačkog vijeća Italije (Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR), jednom od najmodernijih europskih oceanografskih istraživačkih brodova.

Instrumenti postavljeni tijekom zadnjih deset dana mjeseca svibnja, ističe PMF , ostat će na dnu oko godinu dana i prikupljati visokokvalitetne seizmološke podatke potrebne za detaljno istraživanje duboke građe Zemljine kore i litosfere u području južnog Jadrana.

Budući da to područje predstavlja jednu od ključnih zona za proučavanje aktivnih tektonskih procesa u Sredozemlju, njegovo je bolje poznavanje od iznimne važnosti za razumijevanje razvoja potresnih zona koje utječu na širu regiju.

Stipčević: Prikupljeni podaci pružit će nove spoznaje o procesima koji uzrokuju potrese

Seizmolog Josip Stipčević s Geofizičkog odsjeka zagrebačkog PMF-a, koji je proveo deset dana na krstarenju, kaže da će prikupljeni podaci omogućiti izradbu dosad najdetaljnijih modela duboke strukture podzemlja južnog Jadrana te pružiti nove spoznaje o procesima koji uzrokuju potrese na ovom području.

Očekuje se da će projekt pomoći u odgovoru na neka od ključnih otvorenih pitanja regionalne seizmologije, uključujući učestalost pojavljivanja jakih potresa u južnom Jadranu – kao što su bili potresi 1667. godine kod Dubrovnika ili 1979. kod Bara i Ulcinja te geološke mehanizme odgovorne za njihovo nastajanje te moguće scenarije buduće seizmičke aktivnosti.

Stipčević dodaje i da se paralelno postavlja 20 novih seizmoloških postaja na širem području Dubrovnika, istočne Hercegovine i Crne Gore u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Istraživanje dubrovačke rasjedne zone višeskalnim pristupom – MDuFAULT”, kojega je voditelj.

Sinergija komplementarnih projekata, TRACE i MDuFAULT i integracija podataka prikupljenih morskim i kopnenim seizmografima dat će znanstvenicima po prvi put cjelovitu sliku seizmotektonske građe južnog Jadrana i njegova zaleđa, što uključuje detaljnije istraživanje dubokih geoloških struktura koje kontroliraju nastanak potresa na području južnog Jadrana i južnog dijela Dinarida.

Rezultati ovih istraživanja značajno će unaprijediti znanstvene spoznaje o aktivnim rasjedima i potresnoj opasnosti te pružiti kvalitetnije podloge za procjenu seizmičkog rizika u regiji, zaključuje Stipčević.

U istraživačkom krstarenju međunarodnoga tima znanstvenika sudjelovali su stručnjaci iz Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju Italije (INGV), Sveučilišta u Modeni i Reggio Emiliji, Instituta za morske znanosti CNR-a (CNR-ISMAR), Sveučilišta Dalhousie (Kanada), Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.