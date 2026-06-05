Na dnu Južnojadranske kotline postavljeno 20 novih seizmografa

Međunarodni tim znanstvenika proveo je istraživačko krstarenje na kojem je na dnu Južnojadranske kotline, na dubinama većim od 1000 metara postavljeno 20 novih seizmografa, koji će prikupljati visokokvalitetne seizmološke podatke, priopćio je u petak Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) u Zagrebu
Instrumenti postavljeni tijekom zadnjih deset dana mjeseca svibnja, ističe PMF, ostat će na dnu oko godinu dana i prikupljati visokokvalitetne seizmološke podatke potrebne za detaljno istraživanje duboke građe Zemljine kore i litosfere u području južnog Jadrana.
Krstarenje je provedeno na istraživačkom brodu "Gaia Blu" Nacionalnog istraživačkog vijeća Italije (Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR), jednom od najmodernijih europskih oceanografskih istraživačkih brodova.
Postavljanje morskih seizmografa dio je međunarodnog istraživanja South Adriatic Passive Seismic Experiment – TRACE, usmjerenog na unapređenje razumijevanja geodinamičkih procesa u južnom Jadranu.
Budući da to područje predstavlja jednu od ključnih zona za proučavanje aktivnih tektonskih procesa u Sredozemlju, njegovo je bolje poznavanje od iznimne važnosti za razumijevanje razvoja potresnih zona koje utječu na širu regiju.
Stipčević: Prikupljeni podaci pružit će nove spoznaje o procesima koji uzrokuju potrese
Seizmolog Josip Stipčević s Geofizičkog odsjeka zagrebačkog PMF-a, koji je proveo deset dana na krstarenju, kaže da će prikupljeni podaci omogućiti izradbu dosad najdetaljnijih modela duboke strukture podzemlja južnog Jadrana te pružiti nove spoznaje o procesima koji uzrokuju potrese na ovom području.
Očekuje se da će projekt pomoći u odgovoru na neka od ključnih otvorenih pitanja regionalne seizmologije, uključujući učestalost pojavljivanja jakih potresa u južnom Jadranu – kao što su bili potresi 1667. godine kod Dubrovnika ili 1979. kod Bara i Ulcinja te geološke mehanizme odgovorne za njihovo nastajanje te moguće scenarije buduće seizmičke aktivnosti.
Stipčević dodaje i da se paralelno postavlja 20 novih seizmoloških postaja na širem području Dubrovnika, istočne Hercegovine i Crne Gore u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Istraživanje dubrovačke rasjedne zone višeskalnim pristupom – MDuFAULT”, kojega je voditelj.
Sinergija komplementarnih projekata, TRACE i MDuFAULT i integracija podataka prikupljenih morskim i kopnenim seizmografima dat će znanstvenicima po prvi put cjelovitu sliku seizmotektonske građe južnog Jadrana i njegova zaleđa, što uključuje detaljnije istraživanje dubokih geoloških struktura koje kontroliraju nastanak potresa na području južnog Jadrana i južnog dijela Dinarida.
Rezultati ovih istraživanja značajno će unaprijediti znanstvene spoznaje o aktivnim rasjedima i potresnoj opasnosti te pružiti kvalitetnije podloge za procjenu seizmičkog rizika u regiji, zaključuje Stipčević.
U istraživačkom krstarenju međunarodnoga tima znanstvenika sudjelovali su stručnjaci iz Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju Italije (INGV), Sveučilišta u Modeni i Reggio Emiliji, Instituta za morske znanosti CNR-a (CNR-ISMAR), Sveučilišta Dalhousie (Kanada), Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.