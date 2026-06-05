U naletu brodice na lukobran stradao član posade iz Austrije, policija i kapetanija utvrđuju okolnosti

Djelatnici Hitne medicinske pomoći Pula na licu mjesta su zbrinuli jednu ozlijeđenu osobu iz pomorske nesreće te je prevezli na daljnje medicinsko postupanje. Nedaleko od same pozicije nesreće, na površini mora, uočeno je beživotno tijelo druge osobe.

Tijekom provođenja očevida i podizanja nasukane brodice iz mora, ronioci i policijski službenici nisu pronašli druge osobe. Da su se na plovilu nalazile isključivo dvije osobe, dodatno je potvrđeno naknadnom analizom snimki nadzornih kamera Lučke uprave Pula, ACI marine Pula te obližnje benzinske postaje, koje su zabilježile trenutak ukrcaja prije isplovljavanja.

U petak, 5. lipnja, obavljena je službena identifikacija sudionika ove nesreće. Utvrđeno je da je smrtno stradao član posade plovila, državljanin Republike Austrije. Drugi član posade, također austrijski državljanin, zadobio je ozljede i trenutno se nalazi na bolničkom liječenju.

Nakon dovršetka svih potrebnih istražnih radnji na mjestu događaja, brodica je predana obitelji preminulog vlasnika, nakon čega je organiziran njezin prijevoz u marinu Plava Laguna u Poreču.

Točne okolnosti i uzroci koji su doveli do ove pomorske nesreće i udara u lukobran i dalje se utvrđuju u suradnji policije i nadležne lučke kapetanije.