Vilim Ribić, predsjednik Matice nezavisnih sindikata i glavni tajnik Sindikata znanosti i visokog obrazovanja, gostujući u Nedjeljom u 2 kazao je da se ne osjeća najbolje kad ga nazivaju uhljebom jer kad se neke floskule ponavljaju onda to postaje istina koju ljudi prihvaćaju

Komentirao je da je prva asocijacija na njega da je sindikalist koji se vozi biznis klasom.

'To je kad se pokušava nešto naći čovjeku koji nema mrlje. Trideset godina pobjeđujem. Ovo s biznis klasom je toliko bezumno i neopravdano. Nikad se ne bi vozio biznis klasom na teret poreznih obveznika ili sindikata. Ali kada je svima bila plaćena takva karta, a plaćena je bila svima onda sam to prihvatio', komentirajući događaj od prije par godina kada je snimljen da se vozi u spomenutoj klasi.

Naveo je da je on sve suprotno od onoga kako ga prikazuju privatni mediji, a razlog za takvu interpretaciju njega je taj što on se bori za povećanje plaća svojih članova, a onda privatni poduzetnici koji vode medije misle da će to ići na njihov trošak.

Na pitanje treba li u vremenima korona krize smanjivati plaće u javnom sektoru te jesu li privatni i javni sektor nužno na suprotnim stranama kazao je da se one sada ne smiju smanjivati.