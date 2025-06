Gaza, Libanon, Iran: Ima li Izrael uopće novca za sve te ratove?

Rat je skup. Osim razaranja, osobnih tragedija i poginulih, on iziskuje golema sredstva za kupnju i mobilizaciju opreme. Gubi se i radna snaga, što i Izrael – i njegovo gospodarstvo – osjećaju na više strana.

Zbog svega toga izraelsko gospodarstvo trpi ozbiljan pritisak. Mnogi pripadnici pričuve pozvani su u vojsku i morali su privremeno napustiti svoja radna mjesta. Istodobno su poništene radne dozvole za brojne Palestince, a prelazak granica za njih postaje sve teži.

Zbog toga je sve teže popuniti radna mjesta. U travnju je nezaposlenost u zemlji iznosila 3%, što je znatno manje u odnosu na 4,8% u 2021.

Golem novac za vojsku

U isto vrijeme vojni su izdaci snažno porasli. Prema izvješću Stockholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja (SIPRI) iz travnja 2024., izraelski vojni izdaci porasli su za 65% i dosegnuli oko 40,4 milijarde eura. Time su vojni izdaci dosegnuli 8,8% BDP-a– najviše na svijetu nakon Ukrajine.

Proračun za 2025. predviđa ukupnu državnu potrošnju od 756 milijardi izraelskih šekela (oko 187 milijardi eura), što je 21% više nego prethodne godine. Bit će to najveći proračun u izraelskoj povijesti i uključuje oko 33,5 milijardi eura za obranu, navodi The Times of Israel.

Itai Ater, profesor ekonomije na Sveučilištu u Tel Avivu, kaže da je rat trenutno „vrlo skup“ i da postoji „velika neizvjesnost u pogledu bliske i daleke budućnosti“. „Vojni troškovi, i u ofenzivi i u defenzivi, iznimno su visoki. To će zasigurno utjecati na proračun, deficit, BDP i izraelski dug“, rekao je Ater za DW.

Troškovi su doista visoki. Tijekom posljednjih 20 mjeseci mnogi su Izraelci proveli stotine dana u pričuvnim jedinicama. Drugi su morali napustiti domove uz granicu, što je drastično poremetilo njihove živote. I socijalne službe su pod pritiskom.

Od napada prošlog petka mnogi nisu radili, uključujući one zaposlene u industriji, trgovini, tehnologiji i obrazovanju, kaže Ater. Redovni komercijalni letovi iz i prema Izraelu trenutačno su obustavljeni. Zrakoplovne kompanije povukle su svoje avione, a zatvoren je zračni prostor iznad većeg dijela Bliskog istoka.