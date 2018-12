Repovi slučaja Daruvarac: Na odvjetnika se digla kuka i motika, a evo što on kaže u svoju obranu

Slučaj brutalnog premlaćivanja mlade žene u Zadru ponovno je digao na noge javnost kada je osumnjičenom za nasilje, Darku Kovačeviću zvanom Daruvarac, istekao šestomjesečni pritvor te je morao biti pušten da se dalje brani sa slobode. Mnogi su za takav razvoj situacije okrivili odvjetnika osumnjičenog Andreja Korljana, a u kritikama se nije ustezao ni državni ni sudski vrh. Tako je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović upozorila na 'manipuliranje proceduralnim pravilima', premijer Andrej Plenković rekao je da je 'obrana u ovom slučaju koristila sve procesne taktičke poteze kako bi se odugovlačilo s postupkom', dok je predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa rekao kako je riječ o 'čistoj zloupotrebi procesnih prava'. Tportal je kontaktirao prozvanog odvjetnika da objasni svoju stranu priče, ali i dvije druge odvjetnice da prokomentiraju probleme koji su proizašli iz dosadašnjeg tijeka ovog postupka

Odvjetnik Korljan potvrdio je u utorak za tportal da na Općinskom sudu u Zadru protiv njega nije pokrenut nikakav postupak. Svoj izostanak s glavne rasprave najavio je, kaže, na vrijeme, dopisom predsjednicima Općinskog i Županijskog suda te raspravnoj sutkinji Mitri Meštrović , ukazujući im na to da nije poštovan zakonski rok za pripremu obrane od najmanje osam dana između dostave poziva za raspravu i dana rasprave te je zatražio odgodu nezakonito zakazane glavne rasprave.

Općinski sud u Zadru, čija je predsjednica Ana Mišlov objavila detaljnu kronologiju procesnih radnji u slučaju Daruvarac , nesumnjivo je postupao 'marno i bez odugovlačenja', barem za hrvatske pravosudne prilike, i pod konstantnom lupom javnosti. Nije, međutim, jasno zašto taj isti sud, koji je crno na bijelo ustvrdio da Andrej Korljan nije opravdao svoj izostanak s rasprave, nije odvjetnika zbog toga i kaznio - prema Zakonu o kaznenom postupku (ZKP), predviđena kazna za to nedjelo je i do 50.000 kuna. Ista kazna propisana je za branitelja i 'ako su njegovi postupci očito upravljeni na odugovlačenje kaznenog postupka'.

'Ma gledajte, najlakše je prozvati odvjetnika koji je zakonito i profesionalno obavljao svoj posao. Nisam zlorabio procesna ovlaštenja te me u tom pravcu nitko nema prava prozivati. Slažem se da je bolest suca Šimića glavni razlog zbog kojeg sud nije u roku od šest mjeseci donio presudu, ali kako ja mogu biti odgovoran za njegovu bolest? Nisam odugovlačio postupak, koristio sam legalna i legitimna pravna sredstva koja mi po zakonu stoje na raspolaganju. Kao branitelj dužan sam paziti na zakonitost postupanja suda te štititi prava i interese okrivljenika kojeg branim, ma tko god to bio', kazao je Korljan. U svojoj odvjetničkoj karijeri branio je, recimo, medijskog mogula Renu Sinovčića, obitelj Lucijana Magaša, kojeg je nožem ubila supruga Ana, kao i Slobodana Dubajića , triput uhićenog u posljednjih 10 godina zbog organiziranja elitne prostitucije u Zagrebu i na jahtama u zadarskom akvatoriju.

Korljan je, nema sumnje, umješan odvjetnik, s temeljitim objašnjenjima za sve svoje postupke u slučaju Daruvarac, pa tako i za prijedlog za delegacijom predmeta na drugi sud te zahtjeve za izuzećem. Zar nije osnovano, pita on, tražiti izuzeće suca koji se prije početka suđenja neprimjereno obraća okrivljeniku u istražnom zatvoru ispred svjedoka te kasnije javno najavljuje kako namjerava presuditi, a suđenje nije ni započelo? Zar nije, nastavlja odvjetnik, osnovano tražiti izuzeće sutkinje čijeg supruga on brani u drugom, aktivnom kaznenom predmetu?

Korljan je u odvjetništvu gotovo tri desetljeća i nikada se nije ogriješio o Kodeks odvjetničke etike niti stegovno odgovarao pred disciplinskim tijelima Hrvatske odvjetničke komore (HOK), gdje, kako doznajemo, slovi za časnog odvjetnika i izrazitog profesionalca. Inače, HOK sa svojih oko 4800 članova u posljednjem desetljeću bilježi stotinjak sudskih prijava protiv odvjetnika zbog neopravdanog izostanka s rasprave te odugovlačenja postupka, što nije puno imajući u vidu to da se godišnje u prosjeku riješi oko 1,3 milijuna sudskih predmeta, uz daleko više ročišta. Pritom, Komora je odbacila 68 predmeta i prije pokretanja internog disciplinskog postupka, u 17 predmeta proveden je postupak s osuđujućom presudom, u šest predmeta s oslobađajućom, u tri predmeta došlo je do zastare, a pet ih je još u tijeku. Sankcije odvjetnicima variraju od novčanih kazni do gubitka prava na obavljanje odvjetništva, a u 2017. izrečene su četiri takve, najstrože kazne zbog raznih povreda Kodeksa.

Ipak, većina političara, uključujući i pravnike među njima, kao i većina sudaca koji su se ovih dana oglasili o slučaju Daruvarac, nemaju razumijevanja za Korljana, ali hvale rad Općinskog suda koji unatoč svekolikom trudu i zalaganju, navodno zbog 'prerevnog' branitelja i 'više sile' u vidu bolesti prvog raspravnog suca Tomislava Šimića, nije uspio donijeti presudu koja bi onemogućila puštanje nasilnika na slobodu i spriječila okupljanje naroda u Zadru. Kao rješenje nude nove izmjene ZKP-a, u smjeru strožeg reguliranja zahtjeva za izuzećem sudaca.